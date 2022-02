Wenn die Metzgerei Veggie-Burger einführt: „Ein völlig neues Geschmackserlebnis“

Die bayerische Metzgerei Boneberger verkauft bald auch rein pflanzliche Burger und Bällchen. Warum die Metzgerfamilie diesen Schritt geht.

Ist einer von Ihnen beiden Veganer?

Michael Walk jun.: Nein! Wenn ich Fleisch esse, muss es aber hochwertig sein. Als ich eine Weile in Berlin war, um als Wirtschaftspsychologe bei Start-ups zu arbeiten, habe ich mir Fleisch von daheim in Schongau mitgenommen. Billiges Fleisch esse ich nicht!

Michael Walk sen.: Fleischlos zu leben, wäre für mich schwierig. Ich verkoste für meine Metzgerei Boneberger und ihre 24 Filialen täglich Fleisch- und Wurstprodukte, auch um neue Rezepte zu testen. Aber nur weil ich aus Leidenschaft Metzger bin, lege ich mir nicht drei Zentimeter Leberwurst aufs Brot, esse mittags Ripperl und abends am selben Tag ein T-Bone-Steak! (lacht.)

Wie viel Fleisch ist für Sie, den Metzgerssohn, pro Woche drin?

Walk jun.: Bei mir ist es weniger. Durch das Discounter-Fleisch sind die Ernährungsgewohnheiten in der Gesellschaft ja erst gekippt. Wer die (Groß-)Eltern nach den 50er, 60er oder 70er Jahren fragt, weiß, dass es die Gewohnheit, „jeden Tag Fleisch“, früher nicht gab. Ein-, zweimal pro Woche war normal. Daran halte ich mich.

Ist das Discounterfleisch ein Grund dafür, dass Sie jetzt pflanzliche Burger-Patties und Bällchen herstellen?

Walk jun.: Ja, denn wir als Metzgerfamilie legen viel Wert auf Aufzucht der Tiere und hauseigene Schlachtung. Da tut es uns in der Seele weh, wenn wir TV-Berichte über krasse Auswüchse der Massentierhaltung sehen. Der Lebensmittelmarkt ist völlig verrückt. Außerdem wollen wir einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und junge Leute, die weniger Fleisch essen, nicht an den Supermarkt verlieren. Das wird strategisch immer wichtiger!

Das ist die Metzgerei Boneberger 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Metzgermeister und Betriebswirt Michael Walk sen. (56) führt die Metzgerei Boneberger mit Hauptsitz Schongau gemeinsam mit seiner Tochter, Metzgereimeisterin Katharina Walk (25). Sohn Michael Walk jun. (28), studierter Wirtschaftspsychologe, ist in der Firma beratend tätig.

Michael Walk sen. hat die 1966 gegründete Metzgerei Boneberger übernommen, als er in die Familie Boneberger einheiratete.

Walk selbst entstammt der Oberpfälzer Metzgereifamilie Walk. Die Metzgerei Walk in Berching führt inzwischen sein Bruder.

Die Metzgerei Boneberger beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter in der Zentrale sowie in mittlerweile 24 Filialen. Firmenschwerpunkt ist der südwestliche Raum München. Boneberger hat aber auch Filialen im Allgäu und zwar in Marktoberdorf sowie in Kaufbeuren.

Zuletzt übernahm die Firma, die als einer der größten Metzgereibetriebe in Oberbayern gilt, die alteingesessene Metzgerei Glas in Dachau.

Das Unternehmensregister weist für 2020 eine Bilanzsumme von 14,16 Millionen Euro für die Metzgerei Boneberger GmbH aus.

Und Sie tun zugleich etwas für die Gesundheit Ihrer Kunden...

Walk jun.: Das sehe ich schon so. So wie es auch nicht gesund ist, täglich Schokolade oder Süßigkeiten zu essen, ist es nicht unbedingt gesund, täglich Fleisch zu essen. Es täte auch keinem Metzger weh, wenn die Leute etwas weniger, aber dafür hochwertiges Fleisch essen würden!

Wie nachhaltig sind denn Ihre Fleischalternativen?

Walk jun.: So nachhaltig wie möglich! Je regionaler man isst, um so kürzer sind die Transportwege. Nur stoße ich da schnell an Grenzen. Bioackerbohnen werden hier angebaut, und eventuell finde ich einen Bauern mit einem Faible für Jalapenos. Aber Erbsenproteine muss ich aus Frankreich importieren, wenn schon nicht – wie viele Firmen – aus China. Mithilfe eines Anbauverbunds aus Niederbayern wollen wir das ändern, um möglichst alle Zutaten aus Deutschland oder sogar Bayern beziehen zu können. Dazu zählen auch andere Arten von Proteinen wie zum Beispiel Hanf oder Linse.

Walk sen.: Wir haben da Erfahrungen: Ich habe mit dem Fraunhofer Institut schon vor Jahren mit Lupineneiweiß experimentiert. Die Technologie, die man dafür braucht, ist ähnlich wie beim Fleisch: Man muss das Eiweiß aufschließen!

Wozu brauchen Sie aber all diese Erbsenproteine etc.? Arbeiten Sie für Ihre Fleischersatzprodukte nicht mit Tofu?

Walk jun.: Nein, genau das tun wir nicht. Ich will kein Soja, das in dem Ruf steht, Regenwälder zu vernichten. Und wir imitieren mit unseren Produkten kein Fleisch. Deshalb sprechen wir von pflanzlichen Alternativ-, nicht von Ersatzprodukten.

Ist da denn ein großer Unterschied?

Walk jun.: Es geht uns nicht um ein Imitat, bei dem künstlich etwas nachgemacht wird, sondern um geschmackliche Kreativität. So kommen italienische Kräuter in unsere Burger-Patties oder Jalapenos, sowie Gemüse, saisonal auch Kürbis, Spargel oder Maronen. Gleiches gilt für die Brotaufstriche, Suppeneinlagen oder Lasagnefüllungen, die wir entwickeln.

Aus was genau bestehen Ihre Patties?

Walk jun.: Die Proteinbasis sind zum Beispiel Erbsen und Ackerbohne. Diese wird entweder mit einer unserer Gewürzvarianten, wie etwa Thai Lemongrass oder italienische Kräuter, oder saisonalen Gemüse-Specials kombiniert. Dazu kommen: anderes Gemüse, Wasser, Rapsöl, pflanzliche Fasern, Salz, Pfeffer, weitere Gewürze.

Was ist das Neue an den von Ihnen entwickelten Produkten?

Walk jun.: Dass sie selbst lebendige, oft völlig neuartige Geschmacksträger sind, zum Beispiel ein Caprese-Burger mit unserem Italienische-Kräuter-Pattie kombiniert wird, oder eine „Currywurst“ aus pflanzlichen Curry-Bällchen statt dem immer-gleichen Tofu besteht. So was gab’s noch nicht. Das Schöne ist, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wir haben sogar einen Pflaumen-Whisky-Pattie in Planung (lacht).

Sie verkaufen Ihre Produkte demnächst in den Filialen der väterlichen Metzgerei Boneberger. Heißt das, dass Sie dort das Sortiment umkrempeln?

Walk jun.: Überhaupt nicht. Es wird in den einzelnen Läden erst mal nur eine Ecke mit pflanzlichen Burger-Patties, Bällchen und dazu passenden Soßen geben. Wir wollen die Kunden ja nicht völlig verwirren. Man sieht den Patties und Bällchen auch an, was enthalten ist, weil wir ganze Gemüsestücke drin lassen.

Welche Vertriebskanäle nutzen sie noch für Ihre Pflanzen-Produkte?

Walk jun.: Wir beliefern momentan das Burger House, das Filialen in München, aber auch in Kempten hat. Dadurch konnten wir unseren Umsatz vervielfachen. Und wir planen, unsere Produkte in Supermärkten, in Gastronomiebetrieben und in Firmenkantinen zu verkaufen.

Walk sen.: Beim Vertrieb kann mein Sohn leider nicht allzu viel von der Firma Boneberger profitieren. Wir sind eine traditionelle Handwerksmetzgerei, die zu 90 Prozent nur ihre eigenen Geschäfte beliefert. Wir liefern nicht an Supermärkte.

In welchem Umfang produzieren Sie?

Walk jun.: Mit zwei Köchen zusammen stelle ich zurzeit rund 600 Kilogramm Patties pro Woche her. Das Geld, das ich damit verdiene, wandert komplett in den weiteren Aufbau meiner Firma. Wir suchen im Moment mit Hochdruck nach einem Produktionsgebäude, das groß genug ist, um die Produktion auszubauen. Im Moment nutzen wir noch eine – von den Metzgereibereichen strikt getrennte – vegane Experimentierküche bei Boneberger.

Wie kommt es eigentlich, dass ein großer bayerischer Fleischverarbeiter nun auch auf pure Gemüseprodukte setzt?

Walk sen.: Ich bin ständig neugierig auf Neues. Und stolz auf meinen Sohn, der ein begabter Unternehmer ist und der sich traut, ohne Quersubventionierung eigene Wege zu gehen. Und wie er habe ich einfach Freude daran, neue Geschmäcker zu kreieren: auch ohne Fleisch.

Walk jun.: Wichtig ist uns, dass die Firmen getrennt sind. Es gibt erstens Boneberger, zweitens die vor allem für die Entwicklung der pflanzlichen Produkte zuständige Firma Creativeaty, die ich mit meinem früheren Kommilitonen Truong Nguyen führe, und dann noch die Vemiva (kurz für „Vegan Michael Walk“) von meinem Vater und mir, bei der es vor allem um die Produktion geht.

Aber Hand aufs Herz, was schmeckt besser? Der Burger aus Hackfleisch oder der pflanzliche Ihres Sohnes?

Walk sen.: Das ist die falsche Frage. Beide schmecken, jeder zu seiner Zeit. Beim Burger meines Sohnes weiß ich, was drin ist. Bei anderen Herstellern werden oft zu viele künstliche Aromen verwendet, die nach wenigen Bissen den Magen zumachen.

Was ist das Schöne daran, Lebensmittel zu entwickeln und herzustellen?

Walk jun.: Essen macht mir – wie wahrscheinlich fast allen Menschen – Spaß. Und es macht mir Spaß, Leuten mit gutem Essen eine Freude zu machen. Der Haken ist das Kapital: Man braucht teure Rohstoffe und Maschinen. Wer sich dagegen mit einem digitalen Produkt oder als Berater selbstständig macht, braucht als „hartes Investment“ erstmal nur einen Laptop... Aber ich habe es ja so gewollt. (lacht)