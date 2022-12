Wie kann Silvester-Feuerwerk umweltfreundlicher werden, Herr Gotzen?

Zweimal fiel das Feuerwerk wegen Corona aus. Nun darf an Silvester geböllert werden. Aber ist das noch zeitgemäß? Branchenchef Klaus Gotzen über die Pyroindustrie im Wandel.

Herr Gotzen, zwei Jahre lang hat es coronabedingt kaum Feuerwerke gegeben. Wie steht es um Ihre Branche?



Klaus Gotzen: In den letzten beiden Jahren sah es düster aus für unsere Unternehmen. Die Verkaufsverbote für Feuerwerk sind sehr kurzfristig vor dem Jahreswechsel ausgesprochen worden, dadurch kamen Hersteller in eine prekäre Situation.

Wie haben sich die Hersteller in der Pandemie retten können?



Gotzen: Glücklicherweise konnten die Unternehmen Umsatzverluste durch den Einsatz überzeugter Geldgeber, aber auch durch staatliche Corona-Hilfen einigermaßen abmildern. Alle Firmen, die im Verband der pyrotechnischen Industrie organisiert sind, haben überlebt. Einige haben Personal abgebaut: Im November 2020 waren 3000 Menschen in der Branche beschäftigt, heute sind es noch knapp 2500. Und ein Hersteller musste eine Zweigstelle schließen.

Das Silvester-Geschäft ist für Feuerwerkshersteller eine Existenzfrage.



Gotzen: Genau. In den letzten drei Tagen vor Jahreswechsel erzielen die Unternehmen normalerweise 90 Prozent ihres Umsatzes. Das war zuletzt nicht möglich, deshalb war es sehr herausfordernd – und es stand lange nicht fest, inwiefern die Branche in Deutschland so bestehen bleiben kann. Doch jetzt schauen die Hersteller voller Euphorie auf das kommende Silvestergeschäft, weil sie hoffen, endlich wieder Umsatz machen zu können. Der ist dringend notwendig, um die Verluste der letzten Jahre ein wenig zu kompensieren.

In den Corona-Wintern 2020 und 2021 wurden Verkaufsverbote für Silvester-Feuerwerk verhängt. Die Branche erlebte einen extremen Umsatz-Einbruch. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Archiv)

2019 lag der Umsatz noch bei 122 Millionen, in den Corona-Jahren noch bei 20 und 21 Millionen. Viel weniger – aber woher kamen diese Einnahmen noch?



Gotzen: Was verkauft werden durfte, waren Feuerwerkskörper der Kategorie 1: Jugendfeuerwerk, Wunderkerzen und kleine Fontänen. Also Produkte, die das ganze Jahr über genutzt werden dürfen. Weil es in Deutschland nichts anderes zu kaufen gab, waren diese Artikel zuletzt an Silvester besonders stark gefragt. Hinzu kamen Exporte von Feuerwerkskörpern, etwa in andere EU-Länder.

Was ist mit massenhaft vorproduzierten Produkten der Kategorie 2, also normalem Silvesterfeuerwerk, passiert?



Gotzen: Die Lager sind voll. Weil die Verkaufsverbote in beiden Jahren sehr spät ausgesprochen wurden, war das meiste bereits produziert. Wenn Feuerwerkskörper kühl und trocken lagern, können sie über Jahre problemlos aufbewahrt werden und sind voll funktionsfähig. Die Ware wartet seit zwei Jahren darauf, endlich abverkauft zu werden. So können im nächsten Jahr auch wieder neue Feuerwerkskörper produziert werden.

Immer mehr Städte führen Böllerverbotszonen ein. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?



Gotzen: Wenn in sensiblen Zonen Feuerwerksverbote verhängt werden und das mit Augenmaß geschieht, macht es Sinn. Die Gebiete um Krankenhäuser oder Seniorenheime müssen geschützt werden. Auch wo viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, sind böllerfreie Zonen zu begrüßen. Dass etwa auf der Kölner Domplatte kein Feuerwerk gezündet werden darf, ist nach den Vorkommnissen von 2015 nur richtig. Wenn aber komplette Innenstädte feuerwerksfrei sind und zur Verbotszone werden, wäre das unverhältnismäßig.

Klaus Gotzen ist der Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie und vertritt mehr als 20 Feuerwerkshersteller in Deutschland. Foto: Vreband pyrotechnischer Industrie

Bei vielen rückt Umweltschutz stärker ins Bewusstsein. Privates Silvester-Feuerwerk wird kontrovers diskutiert. Wie reagieren Hersteller darauf?



Gotzen: Die zwei Jahre des unfreiwilligen Corona-Stillstands haben Unternehmen genutzt, um sich stärker damit zu beschäftigen, wie man Feuerwerk nachhaltiger machen kann. Die Entwicklung gibt es schon länger: 2012 wurden PVC-Abdeckungen durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt. 2020 haben sich die Hersteller entschlossen, die Produktion von Heuler-Batterien einzustellen. Viele kleine Plastikröhrchen erzeugten Sounds, lagen aber danach als Müll in den Städten. Deshalb wurden sie aus dem Sortiment genommen.

Wie geht es in dieser Hinsicht weiter?



Gotzen: Wir wollen den Plastikanteil stärker reduzieren, ab nächstem Jahr sollen die Abdeckkappen von Raketen und Zündschnüren weitgehend aus Papier- oder Pflanzenfasern bestehen. Langfristig ist das Ziel, Kunststoff vollständig zu ersetzen – alle Feuerwerkskörper sollen biologisch abbaubar werden. Unsere Unternehmen versuchen auch, die Menge an Feinstaub zu begrenzen. Bei einem Produkt wie Feuerwerk ist das naturgemäß eine Herausforderung. Aber wir sind zuversichtlich, bald Weiterentwicklungen erreichen zu können.

Zur Person: Klaus Gotzen ist der Geschäftsführer des Verbands der pyrotechnischen Industrie in Deutschland (VPI). Dieser besteht seit 1963 als Fachverband und vertritt mehr als 20 Feuerwerkshersteller in Deutschland.