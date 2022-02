Intel-Chipfabrik kommt wohl nach Magdeburg: Penzing aus dem Rennen?

Intel möchte eine Chip-Fabrik in Europa bauen. Als Kandidat galt Penzing bei Landsberg. Doch der US-Konzern hat sich offenbar anders entschieden.

Intel plant, seine Chip-Fabrik offenbar in Magdeburg zu errichten. Das meldete der MDR. Die Entscheidung soll kommende Woche offiziell bekannt gegeben werden.

Für die Chip-Fabrik waren noch andere Standorte in Deutschland im Gespräch, darunter Penzing bei Landsberg in unserer Region, aber auch Schweinfurt, Dresden und Frankfurt an der Oder. Die Ansiedlung in Penzing war umstritten.

Intel teilte auf Anfrage mit, dass das Unternehmen Gerüchte nicht kommentiere. Auch die sachsen-anhaltinische Landeshauptstadt Magdeburg nahm auf Anfrage unserer Redaktion nicht Stellung zu dem Bericht. Mehr dazu lesen Sie hier in Kürze. (mke, kuepp)

