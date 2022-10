In Irsching machen sie einfach weiter

Von Luzia Grasser - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

In dem oberbayerischen Ort steht eines der modernsten Gaskraftwerke des Landes. Jahrelang war es stillgelegt. Mitten in der Energiekrise wird dort so viel Strom erzeugt wie selten zuvor.

Menschen wuseln herum, Bagger fahren hin und her, Lastwagen kippen ihre Ladung ab. Und die Planer haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie aktuell auf vielen Baustellen: Es gibt technische Probleme, Mitarbeiter fehlen wegen Corona. Und doch ist diese Baustelle so ganz anders. Uniper, jener Energiekonzern, der einst aus einer Abspaltung von Eon hervorgegangen ist, baut in Irsching, einem Ortsteil der Gemeinde Vohburg (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm), ein Gaskraftwerk, den sogenannten Block 6. Mitten in der Energiekrise. Ursprünglich sollte es im Oktober fertiggestellt sein, voraussichtlich wird es jetzt das erste Quartal 2023. Ob es dann überhaupt noch genügend Gas in Deutschland geben wird, erst recht, um es für Strom zu verbrennen? Oliver Schwadtke schaut auf die Baustelle – und zuckt mit den Schultern.

