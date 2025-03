Erster Testflug: Die Spectrum von Isar Aerospace stürzt ins Meer

Am Sonntagmittag war es nach langem Warten endlich so weit: Mehrfach verschoben konnte die Spectrum des bayerischen New-Space-Startups Isar Aerospace am Mittag auf dem Weltraumbahnhof im norwegischen Andoya starten. Um 12.30 Uhr hob die Trägerrakete - wie im Livestream zu sehen war - ab, flog nach Unternehmensangaben rund 30 Sekunden und stürzte dann ins Meer. Wie Isar Aerospace weiter mitteilte, hatte man den Flug nach einer halben Minute gestoppt.

Isaer-Aerospace-Geschäftsführer und Mitbegründer Daniel Metzler sieht den Test dennoch als gelungen an. Er wird in einer Mitteilung so zitiert: „Unser erster Testflug hat alle unsere Erwartungen erfüllt und war ein großer Erfolg. Wir hatten einen sauberen Start, 30 Sekunden Flugzeit und konnten sogar unser Flight Termination System validieren.“ Mit dem Testflug, so schreibt das Unternehmen weiter, habe man erfolgreich „wertvolle Daten und Erfahrungen für zukünftige Missionen sammeln“ können. Mit der „Spectrum #2“ und „#3“, die bereits in Produktion seien, bereite sich Isar Aerospace auf die nächsten Countdowns vor.

Der erste Start war wegen schwieriger Wetterbedingungen im Laufe der vergangenen Woche mehrfach verschoben worden. Nutzlasten hatte die „Spectrum“ auf ihrem kurzen Erstflug nicht an Bord. Als Ziel war im Vorfeld ausgegeben worden, „so viele Daten und Erfahrungen wie möglich zu sammeln.“ Mit dem Erstflug macht Isar Aerospace einen nächsten Schritt. Im September 2020 hatte man den langen Weg zum Erststart in einer Gewerbegebietshalle vor München die Produktion begonnen. In Anwesenheit von Ministerpräsident Markus Söder hatte es geheißen: Von Ottobrunn in den Orbit.

Isar Aerospace konkurriert unter anderem mit der Augsburger Rocket Factory. Die Augsburger hatten bereits im vergangenen August ihren ersten Testflug versucht. Die RFA One startete damals vom SaxaVord Spaceport auf der Insel Unst im äußersten Norden der Shetlandinseln, ging aber in Flammen auf. „Im Verlauf des Tests“, so erklärte es ein RFA-Sprecher, war es „zu einem Sauerstofffeuer in der Turbopumpe eines Helix-Triebwerks gekommen.“ Dieses habe sich ausgebreitet und war mit den vorhandenen Löschsystemen nicht mehr zu kontrollieren gewesen. In der Konsequenz verlor man die Erststufe. Der Startplatz blieb nahezu unbeschädigt, verletzt wurde niemand. Die Augsburger arbeiten seither mit Hochdruck daran, den nächsten Startversuch anzugehen. Der soll noch dieses Jahr sein.

Vorläufige Bilanz des Rennens der beiden Unternehmen: Bis der erste bayische Microlauncher im Orbit ankommt, wird es wohl noch etwas dauern.