Weltwirtschaft laut IWF auf dem Weg in die Rezession

Die Weltwirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Eine solch erwartet der Internationale Währungsfonds zum nächsten Jahr. Auch die aktuelle Prognose wurde nach unten korrigiert.

Der Krieg in der Ukraine, die Inflation im Westen und die konsequente Null-Covid-Strategie in China haben Folgen für die Wirtschaft: Laut einer Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) befindet sich die Weltwirtschaft auf dem Weg in eine Rezession.

In diesem Jahr erwarten die Ökonomen aus Washington noch ein weltweites Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent. Das sind 0,4 Prozent weniger als bei der letzten Vorhersage im April. Für das Jahr 2023 gehen sie dann nur noch von einem Wachstum von 2,9 Prozent aus. Die diesbezügliche Prognose wurde um 0,7 Prozent heruntergestuft.

Lesen Sie dazu auch