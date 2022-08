Jahrespressekonferenz

vor 16 Min.

Traktorenhersteller AGCO/Fendt aus Marktoberdorf hat große Ziele

Plus Der Marktoberdorfer Traktorenhersteller AGCO/Fendt will bis Ende des Jahres 20.000 Traktoren bauen. Wie das Unternehmen dabei den Krisen in der Welt begegnet.

Von Heiko Wolf

Die Auftragsbücher von AGCO/Fendt sind voll. Von elf Monaten Auftragsvorlauf sprach Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marktoberdorfer Traktorenschmiede, bei der Jahrespressekonferenz in Wadenbrunn bei Würzburg. Der Landtechnikhersteller peilt wieder an, die Rekordmarke von 20.000 produzierten Traktoren im Jahr zu knacken. Vergangenes Jahr waren es 19.160. „Schon jetzt sind die Werke darauf angelegt, 25.000 Traktoren zu produzieren“, sagte Gröblinghoff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen