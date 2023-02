Comeback der Commerzbank: Steht das Institut vor der Rückkehr in den Dax?

Nach Krisenjahren und harten Einschnitten wird die Commerzbank am Donnerstag wohl einen Milliarden-Gewinn bekannt geben. Damit ist der Aufstieg in die erste Börsenliga in Reichweite.

Wenn Commerzbank-Chef Manfred Knof am Donnerstag die Jahreszahlen seines Instituts vorstellt und vor die Presse tritt, darf er guten Gewissens wie ein Sieger auftreten. Die Commerzbank wird aller Voraussicht nach einen Milliarden-Gewinn ausweisen. Nach Jahren hoher Verluste und harter Einschnitte bei den Beschäftigten wie auch im Filialnetz ist dies eine mehr als gute Nachricht. Das Institut erlebt ein Comeback. Sogar der Wiederaufstieg in den Dax scheint jetzt in greifbarer Nähe. Es wäre für die Beschäftigten der Bank eine Genugtuung, denn die Listung in der obersten Börsenliga hatte die Commerzbank 2018 ausgerechnet für die Lug-und-Trug-Firma Wirecard räumen müssen.

Die Commerzbank hat im Jahr 2022 vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 3,4 Milliarden Euro verdient. Bereits Ende Januar hat die Bank vorläufige Zahlen veröffentlicht. Das Vorsteuerergebnis beträgt rund zwei Milliarden Euro. Fachleute rechnen nun damit, dass unter dem Strich rund 1,4 Milliarden Euro Gewinn stehen werden. Dies wäre eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 430 Millionen Euro und eine andere Welt im Vergleich zu 2020, als die Bank bittere 2,9 Milliarden Euro Verlust einfuhr.

Die Commerzbank hat ihr Filialnetz gestrafft, Stellen wurden gestrichen

Der Umschwung ist auch hart erkauft: Das Filialnetz erlebte einen Kahlschlag, von ehemals rund 1000 Niederlassungen vor der Corona-Pandemie sind rund 400 geblieben. Tausende Stellen sind weggefallen. Wissen muss man aber auch, dass Kunden die Filialen heute bei allen Banken seltener aufsuchen. Kontoauszüge besorgt man sich elektronisch, tätigt Überweisungen online. Das Nutzungsverhalten hat sich stark verändert.

Fachleute sehen die Commerzbank in einer deutlich besseren Lage als früher. „Commerzbank-Vorstand Knof hat die Bank stabilisiert, er ist auf dem richtigen Weg und macht solide Arbeit“, sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Nach einem langen Auf und Ab könnte die Bank in ruhigere Fahrwasser kommen.

Bankenfachmann Faust: Bank muss sich in den nächsten Jahren beweisen

Trotzdem will Nieding abwarten, wie nachhaltig der Aufschwung der Bank ist. Er ist vorsichtig: „Wir haben schon viele Erfolgsmeldungen gehört, die eine Periode danach wieder kassiert wurden“, warnt er. An den Kosteneinsparungen habe kein Weg vorbeigeführt, die steigenden Zinsen nutzen gerade allen Banken. „Bei Flut steigen die Schiffe, das spielt der Bank in die Hände“, sagt Nieding. Umso mehr müsse die Commerzbank auf die Risiken achten. Angesichts des Ukraine-Krieges sei das konjunkturelle Umfeld alles andere als stabil.

Commerzbank-Chef Manfred Knof hat Filialen schließen lassen und Stellen abgebaut, dies hat die Kosten erheblich gesenkt. Foto: Tobias Hase, dpa

Der derzeitige Erfolg der Commerzbank hat mehrere Gründe, sagt Martin Faust, Professor für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School for Finance & Management. Die Filialschließungen senken die Verwaltungskosten, auch die steigenden Zinsen helfen den Instituten. „Gleichzeitig ist es der Commerzbank gelungen, sich gut im Markt als Mittelstandsbank zu positionieren“, sagt Faust. Verluste bei ihrer polnischen Tochter, der mBank, haben die Frankfurter gut weggesteckt. „Ich bin aber vorsichtig, ob die Commerzbank ein ähnlich gutes Ergebnis in den nächsten Jahren erreichen wird“, sagt auch Faust. Zum einen habe es bisher wenige Kreditausfälle gegeben, weil der Staat in der Corona-Krise und der Ukraine-Krieg viele Unternehmen durch Hilfen vor der Insolvenz bewahrt hat. Zum anderen werden mit der Inflation auch die Kosten für die Banken steigen. Schließlich werden die Banken bald auch mehr Guthabenzinsen zahlen müssen.

Deutsche Börse entscheidet, wer statt Linde in den Dax aufrückt

Im Jahr 2019 hatten Deutsche Bank und Commerzbank noch eine Fusion geprüft. Beide Häuser standen damals stark unter Druck. Zumindest dieses Thema ist vom Tisch, die bessere Lage gibt den Fusionsgegnern von damals recht. „Damals hätten sich zwei Lahme zusammengetan“, sagt Aktionärsvertreter Nieding. Heute steht die Deutsche Bank sehr stark da, die Commerzbank habe sich stabilisiert. „Eine Selbstbeschäftigung der Banken miteinander können wir in Deutschland dagegen nicht gebrauchen“, meint Nieding.

Einen Tag nachdem Commerzbank-Chef Manfred Knof seine Zahlen vorlegt, entscheidet die Deutsche Börse, wer an die Stelle des Gase-Konzerns Linde in den Dax aufrückt. Die Commerzbank hat gute Karten; als Konkurrent gilt der Rüstungskonzern Rheinmetall. „Wieder zu den 40 größten Unternehmen Deutschlands zählen zu können ist nicht nur gut für das Image“, meint Banken-Fachmann Faust. Da viele Fonds – die ETFs – ganze Aktienindizes abbilden, dürfte mit der Listung im Dax auch die Nachfrage nach Commerzbank-Aktien steigen.

Nieding: "Wenn die Dividende verdient ist, muss sie ausgeschüttet werden"

Zudem können die Aktionäre angesichts der besseren Lage auch auf eine Dividende hoffen, nachdem bei den Ausschüttungen lange Pause war. „Die Zahlung einer Dividende haben wir weiterhin fest im Blick“, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp im Herbst. Für Aktionärsvertreter Klaus Nieding eine Selbstverständlichkeit: „Wenn die Dividende verdient ist, muss sie ausgeschüttet werden“, betont er. Nicht nur, um dem Großaktionär einen Gefallen zu tun.

Bisher ist der deutsche Staat noch immer zu 15 Prozent an der Commerzbank beteiligt. Er war dem Institut in der Finanzkrise zur Seite gesprungen.

Für Nieding ist es an der Zeit, die Beteiligung zu beenden. „Der Staat ist kein guter Unternehmer“, sagt er. Eine Beteiligung an Unternehmen habe in einer Krise Sinn, in guten Zeiten agiere ein Unternehmen freier, wenn der Staat nicht beteiligt ist.