Mediamarkt und Saturn werden chinesisch

Wer will, kann eine gewisse Logik in der Entwicklung erkennen: Nachdem chinesische Unternehmen längst zu den größten Herstellern von Elektronikgeräten aufgestiegen sind, greift nun ein Handelskonzern aus China nach der größten europäischen Handelskette für Elektronikgeräte. Die deutsche Tochter des chinesischen Konzerns Jingdong, besser bekannt unter der Abkürzung JD.com, hat den Aktionären der Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy ein freiwilliges Übernahmeangebot vorgelegt.

Für 4,60 Euro je Aktie in bar will der in vielen Branchen aktive Konzern aus China die Mehrheit an der Gesellschaft übernehmen, die einst von der Metro AG zusammengeführt wurde. Das teilte Ceconomy am späten Mittwochabend in einer Pflichtmitteilung für die Kapitalmärkte mit. Damit ist Ceconomy den Chinesen vier Milliarden Euro wert. Das Angebot liegt fast ein Viertel höher als der Aktienkurs vor Veröffentlichung der geplanten Transaktion. Geplant ist, Ceconomy im Sommer 2026 von der Börse zu nehmen.

Jindong will in Europa Amazon Paroli bieten

Doch was wollen die Chinesen mit Ceconomy? Zunächst einmal ist Ceconomy mit seinen beiden Flagschiffmarken Mediamarkt und Saturn Europas größter Einzelhändler für Elektronikprodukte. Nach eigenen Angaben betreibt das Unternehmen über 1000 Märkte in elf europäischen Ländern. Auch der Ausbau der Onlineaktivitäten und die Transformation hin zu mehr Servicedienstleistungen sind inzwischen fortgeschritten. Damit passt Ceconomy perfekt in die ambitionierte Expansionsstrategie von Jingdong.

Der dritte große chinesische Handelsriese neben Pinduoduo (Temu) und Alibaba plant unter der Marke Joybuy eine europäische Handelsplattform im Internet aufzubauen, die Amazon Paroli bieten kann. Wie die Lebensmittel-Zeitung berichtet, ist Jingdong dafür schon in Gesprächen mit großen Konsumgüterherstellern. Im Internet ist die Plattform bereits in einer Betaversion aufrufbar. Angeboten wird dort ein breites Sortiment, das auch abgepackte Lebensmittel und Drogerieartikel umfasst. Laut den Angaben auf der Seite erfolgt die Lieferung am selben oder nächsten Tag, bislang aber nur in Großbritannien.

Familie Kellerhals bleibt weiter an Bord

Jingdong hat in Europa bereits 1600 Mitarbeitende und betreibt Logistikdienstleistungen und Lagerhäuser in vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande und Polen, teilt Ceconomy in einer Pressemitteilung zu dem geplanten Deal mit. Wenn die Pläne kartellrechtlich genehmigt werden, könnte sich auch die Eigentümerstruktur von Ceconomy vereinfachen. In der Vergangenheit gab es teils erbittert geführte Kämpfe um die Macht zwischen der Familie des Mediamarkt-Gründers Kellerhals und dem Metro-Konzern.

Laut Ceconomy hat Jingdong bereits verbindliche Zusagen für rund 32 Prozent des Aktienkapitals erhalten, darunter von Haniel, Beisheim, Freenet und Convergenta. Convergenta, die Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Kellerhals, soll demnach einen Anteil von knapp über 25 Prozent und damit wichtige Mitspracherechte behalten. Zudem sichern die Chinesen zu, in den kommenden drei Jahren nach der Übernahme keine Märkte zu schließen und keine Mitarbeiter zu entlassen. Bestehende Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und die Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat sollen fortgeführt werden. Für zumindest fünf Jahre soll Ceconomy ein eigenständiges Unternehmen bleiben und der Vorstand die Strategie und das Tagesgeschäft bestimmen, ohne dass es eine Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvereinbarung gibt.

Auch auf mögliche Datenschutzbedenken gehen die Unternehmen wohl vorbeugend ein. Ceconomy soll demnach strikt unabhängige IT-Systeme behalten und Jingdong parallel dazu eine europäische Technologieplattform aufbauen, die unabhängig von China betrieben wird, aber ähnliche Technologiedienstleistungen und -fähigkeiten anbieten soll.