Nördlinger Kultmarke Strenesse kehrt ins Rampenlicht zurück

Im Sommer 2006 war der deutsche Fußball plötzlich wieder in Mode. Das lag aber nicht nur an den Spielern – Stichwort „Sommermärchen“. Aufsehen erregte die Mannschaft um Teamchef Jürgen Klinsmann bei der Weltmeisterschaft auch durch ihre eleganten Outfits. Während die italienischen Fußballer seit jeher für stilsichere Auftritte bewundert wurden, fragte sich nun die halbe Welt, wer denn die Deutschen so stylisch und gediegen eingekleidet hatte. Hinter dem Hingucker steckte die Designerin Gabriele Strehle mit ihrer Marke Strenesse, die damals ihren Sitz im schwäbischen Nördlingen hatte.

Der Hype um den Pulli von Jogi Löw war riesig

Der Hype war riesig. Und kurze Zeit später, als Klinsmann den Posten des Nationaltrainers an Joachim Löw weitergegeben hatte, machte der neue Mann an der Seitenlinie mit einem royalblauen Kaschmir-Pullover erneut Schlagzeilen. Der Glanz von Strenesse sollte aber schon bald darauf verblassen. 2014 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Sechs Jahre später war die Geschichte von Strenesse zu Ende, der Betrieb wurde eingestellt, die Läden geschlossen. Doch nun erlebt das Label ein völlig überraschendes Comeback.

Zwei schillernde Namen stehen hinter dem Comeback

Die Gründerfamilie um Gerd Strehle und dessen Frau Gabriele hat die Markenrechte schon vor Jahren abgegeben. Der einstige Firmensitz in Nördlingen ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Wenig erinnert dort noch an die Erfolgsgeschichte. Dafür kehrt Strenesse nun ausgerechnet in der Hauptstadt Berlin zurück ins Rampenlicht. Hinter den Scheinwerfern stecken zwei schillernde Namen: Marcus Fürst von Sayn-Wittgenstein und Mariella Baroness von Essen wollen als Hauptanteilseigner und Mitgesellschafterin die Kultmarke wieder groß machen.

Ende der 90er hatte Strenesse in seinen besten Tagen weit mehr als 100 Mil­lio­nen Euro Umsatz im Jahr gemacht und gehörte zu den wenigen deutschen Modeunternehmen, die sich international einen Namen gemacht hatten. Damals stand man in einer Reihe mit Jil Sander oder Hugo Boss. Superstars wie Gisele Bündchen und Bryan Adams modelten für Strenesse. An diese große Tradition wollen die neuen Besitzer anknüpfen. Im berühmten Kaufhaus KaDeWe liegt in diesen Tagen die neue Kollektion in den Schaufenstern.

Neuer Chef Noro Hoferer hat immer an die Marke Strenesse geglaubt

Der neue Firmenchef Noro Hoferer sagte in einem Interview mit der legendären Modezeitschrift Vogue: „Ich habe immer an den Wert der Marke geglaubt. Die Familie Strehle hat es mit klarem Stil, stringen­tem Branding und selbst der Uniform der Mitarbei­tenden geschafft, einen Kult zu etablieren, der sie von anderen deutschen Brands unterschied. Das hat mich beeindruckt.“ Hoferer will Strenesse nun „behutsam auf unterschiedlichen Ka­nälen aufbauen“ und sucht dafür einen strategischen Partner.

Kleiner Tipp: Im kommenden Jahr ist wieder Fußball-Weltmeisterschaft, und Bundestrainer Julian Nagelsmann ist mindestens so modebegeistert wie sein Vorgänger Joachim Löw.