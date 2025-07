Jungmanager Louis Bezner ist der Hoffnungsträger der deutschen Modebranche

Der Bergsteiger Hermann Buhl trug einen, als er 1953 den Nanga Parbat bestieg. Die deutsche Olympiamannschaft trug sie 1956 bei den Winterspielen in Cortina d‘Ampezzo. Und der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher machte ihn in hellgelb zu seinem Markenzeichen: Pullover des Unternehmens Maerz aus München prägen ein Stück Modegeschichte. Und während Unternehmen wie Gerry Weber und Esprit zuletzt in die Krise schlitterten, hat die über 100-jährige Marke aus München überlebt. Mit einem jungen Chef und neuen Produkten will sie in die Zukunft gehen. Am Beispiel des Unternehmens wird deutlich, vor welchen Herausforderungen die deutsche Modebranche steht.

