Justiz

vor 31 Min.

Das sind die Whisky-Rebellen aus dem "verbotenen Tal"

Plus Eine schwäbische Familie hat sich mit der schottischen Schnaps-Lobby angelegt. Jetzt muss sie sich geschlagen geben. Im ganzen Streit geht es nur um ein kleines Wörtchen: Glen.

Von Erich Nyffenegger

Die gelblich-golden schimmernde Flüssigkeit bewegt sich träge im Glas. Ein bisschen wie Öl bleibt sie an den Wandungen haften, bevor sie langsam hinabfließt. Der Schnaps hat im ersten Moment etwas Ungestümes in der Nase, bevor sanftere Aromen und florale Anklänge mit Frucht am Gaumen einen milderen Eindruck entfalten. Der beste Whisky der Welt schmeckt wahrscheinlich anders. Dass aber trotzdem die Welt – und nicht nur die des Whisky – über diesen Brand hier spricht, liegt an Jürgen Klotz und seinem Durchhaltevermögen. Manche würden es vielleicht auch Starrsinn nennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen