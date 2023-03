Neuen Haupteigentümer will die Bauer AG von der Börse nehmen

Plus Seit der Kapitalerhöhung hat die Münchner Bauunternehmerfamilie Doblinger die Mehrheit der Bauer AG. Jetzt greifen die Investoren nach dem ganzen Unternehmen und wollen es von der Börse nehmen.

Wenn in der kommenden Woche der Tiefbauspezialist Bauer die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorlegt, wird das Unternehmen aus dem oberbayerischen Schrobenhausen unter verschärfter Beobachtung stehen. Die Bauer AG mit ihren insgesamt rund 12.000 Beschäftigten hat ein besonders turbulentes Jahr hinter sich. Zuletzt verschaffte sich der Konzern mit einer Kapitalerhöhung bereits zum zweiten Mal binnen kürzerer Zeit neues Geld. Bereits 2021 hatte eine erste Geberrunde stattgefunden. Die Ausgabe neuer Aktien brachte diesmal rund 100,8 Millionen Euro ein, die das Unternehmen insbesondere dafür nutzen will, Schulden zurückzuzahlen. Die Kapitalerhöhung soll hauptsächlich auf Druck der Banken stattgefunden haben.

Die Kapitalerhöhung ist ein Einschnitt in der Unternehmensgeschichte, da mit ihr ein Wechsel des Haupteigentümers einhergeht. Bislang hatte die Familie Bauer mit rund 36 Prozent die Mehrheit am Unternehmen. Die Geschichte des Unternehmens in Familienhand geht bis ins Jahr 1790 zurück, als der Vorfahr Sebastian Bauer eine Kupferschmiede in Schrobenhausen erwarb. Da die Familie Bauer sich nicht an der jüngsten Kapitalerhöhung beteiligte, ist ihr Anteil weiter verwässert worden.

Alfons Doblinger und Sabine Doblinger halten nun zusammen über 50 Prozent

Jetzt liegen über 50 Prozent der Anteile an Bauer in den Händen der Unternehmerfamilie Doblinger aus München. 24,9 Prozent der Anteile hält der bekannte Bauunternehmer Alfons Doblinger selbst. Ein weiteres großen Aktienpaket erwarb die SD Thesaurus GmbH, die sich verpflichtet hatte, alle nicht von den anderen Aktionären gezeichneten Papiere abzunehmen. Die Gesellschaft ist in Besitz von Doblingers Frau Sabine; mit 27,9 Prozent ist sie größte Anteilseignerin und selbst im Aufsichtsrat vertreten. Der Anteil der Familie Bauer ist auf 21,8 Prozent gesunken.

Die Folgen der neuen Machtverhältnisse zeichneten sich am Freitag nach Börsenschluss ab: Die beiden Gesellschaften teilten mit, dass sie ihr Verhalten abstimmen wollen und damit die Kontrolle über die Aktiengesellschaft erlangt hätten. Gemäß des Aktienrechts werden die SD Thesaurus GmbH deshalb ein Pflichtangebot für Bauer veröffentlichen. Gleichzeitig teilten die neuen Eigentümer mit, dass sie ein "Delisting der Aktien der Bauer-Aktiengesellschaft aus dem Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse" anstreben. Die Aktie soll von der Börse genommen werden. Dafür wolle man den Aktionärinnen und Aktionären ein Erwerbsangebot unterbreiten.

Überraschend hat sich Bauer zuvor – nach einer Aufsichtsratssitzung an einem Samstag Mitte März - von seinem Vorstandsvorsitzenden Michael Stomberg getrennt. Stomberg war erst Ende 2018 für den langjährigen CSU-Schatzmeister Thomas Bauer auf den Chefposten gekommen, der damals in das Kontrollgremium wechselte. Das Unternehmen braucht nun einen neuen Chef. Finanzchef Peter Hingott und Vorstand Florian Bauer hätten die Aufgaben nur "bis auf weiteres" übernommen, hieß es. Über die Gründe der Trennung von Stomberg schweigt sich die Gruppe bis heute aus.

Erwartet wird vor Zinsen und Steuern ein Verlust von rund 68 Millionen Euro für das Jahr 2022

Tatsache ist allerdings, dass die Bauer-Gruppe im Dezember ihre Prognose senken musste. Grund war eine deutliche Abwertung von Vermögenswerten. Zu erwarten ist, dass die Bauer AG das vergangene Geschäftsjahr deshalb mit einem Verlust beschließt. Der letzten Einschätzung zufolge geht der Tiefbauspezialist von einem Minus vor Zinsen und Steuern von 68 Millionen Euro für das Jahr 2022 aus.

Und das, obwohl der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge von rund 1,5 Milliarden Euro 2021 auf 1,75 Milliarden Euro im Jahr 2022 stieg. Der Auftragsbestand legte ebenso zu, er lag Ende 2022 bei 1,4 Milliarden Euro. Genaue Zahlen will Bauer nun am Mittwoch präsentieren.

Betroffen von Corona, aber auch bei renommierten Bauprojekten wie Neom vertreten

Die Bauer AG ist international an renommierten Projekten beteiligt. Beispielsweise setzen die Spezialisten des Unternehmens Bohrpfähle für die künftige Stadt Neom in Saudi-Arabien. Dort soll sich ein verspiegeltes Gebäude ("The Line") eines Tages 170 Kilometer lang durch die Wüste ziehen. In Wien hat Bauer zum Ausbau des U-Bahn-Netzes beigetragen und die tiefsten jemals in Wien entstandenen Bohrpfähle in den Untergrund gesetzt. Sie reichen bis zu 61 Meter in den Boden. Gerade die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasteten aber das Unternehmen. Eine Baustelle in Neuseeland war zum Beispiel von einem totalen Einreiseverbot der Regierung betroffen gewesen.