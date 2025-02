Kostüm auf die Schnelle: Ein Haarreif, drei Verwandlungen

Was man auf dem Kopf trägt, ist schon von Weitem gut sichtbar. Wer also auf die Schnelle ein effektvolles Kostüm selbst gestalten will, kann da oben ansetzen. Ganz einfach gelingt es mit einem Haarreifen, ein DIY-Kostüm zu basteln. Dazu drei Ideen:

1. Funkelnde Sterntaler

Material:

Und so geht es:

Tipp für ein komplettes Outfit:

Dazu passt perfekt ein Sternenumhang - einfach ein dunkles Tuch mit Glitzersternen bekleben. Wer will, kann auch Glitzersterne mit Heißklebepistole an einer dunklen Hose oder einem Rock befestigen. Übrigens: Weltraum-Kostüme sind 2025 angesagt.

2. Traum aus Badeschaum

Material:

Und so geht es:

Outfit:

Passend dazu, einfach einen flauschigen Bademantel überwerfen. Unter dem Bademantel können Jecken dann mehr oder weniger Schichten Kleidung anziehen - und so ihr Kostüm dank Zwiebelprinzip an kalte Außentemperaturen oder geheizte Räume anpassen.

2. Bunter Jeck

Material:

Und so geht es:

Outfit:

Dazu passt ein helles T-Shirt - einfach mit bunten Bommeln bekleben - und ein bunter Rock. Oder man umwickelt einen Gürtel mit langen, bunten Geschenkbändern. Dafür die Geschenkbänder in doppelter Gürtellänge abschneiden und mittig am Gürtel befestigen.

Icon Vergrößern Zuerst die Kabelbinder am Haarreif befestigen und dann beidseitig - also jeweils vorn und hinten - die Glitzersterne aufkleben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Zuerst die Kabelbinder am Haarreif befestigen und dann beidseitig - also jeweils vorn und hinten - die Glitzersterne aufkleben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Material für den Enten-Kopfschmuck: ein Quietsche-Entchen, ein Haarreif, viele Pfeifenreiniger und Bommeln sowie Kleber. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Material für den Enten-Kopfschmuck: ein Quietsche-Entchen, ein Haarreif, viele Pfeifenreiniger und Bommeln sowie Kleber. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Das Quietsche-Entchen gut am Haarreif befestigen und dann die Bommeln aufkleben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Das Quietsche-Entchen gut am Haarreif befestigen und dann die Bommeln aufkleben. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Witziges Detail für den bunten Kopfschmuck: Wackelaugen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Witziges Detail für den bunten Kopfschmuck: Wackelaugen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Material für den Sternen-Kopfschmuck: schwarze Kabelbinder, ein Haarreif, selbstklebende Glitzersterne aus Moosgummi und eine Schere. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Material für den Sternen-Kopfschmuck: schwarze Kabelbinder, ein Haarreif, selbstklebende Glitzersterne aus Moosgummi und eine Schere. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Geschwungene Welle - dafür einfach weiße Pfeifenreiniger um zwei Finger wickeln, etwas auseinanderziehen und seitlich unter die befestigten Pfeifenreiniger am Haarreif stecken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Geschwungene Welle - dafür einfach weiße Pfeifenreiniger um zwei Finger wickeln, etwas auseinanderziehen und seitlich unter die befestigten Pfeifenreiniger am Haarreif stecken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Passt perfekt zu einem Sterntaler- oder Weltraum-Kostüm. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Passt perfekt zu einem Sterntaler- oder Weltraum-Kostüm. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Material für den Jecken-Kopfschmuck: ein Haarreif, bunte Pfeifenreiniger und Bommeln, Kleber und Stift sowie Wackelaugen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Material für den Jecken-Kopfschmuck: ein Haarreif, bunte Pfeifenreiniger und Bommeln, Kleber und Stift sowie Wackelaugen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Icon Vergrößern Bunte Kringel - dafür die Pfeifenreiniger mittig am Haarreif befestigen und jede Seite um einen Stift herumwickeln. Foto: Christin Klose/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Bunte Kringel - dafür die Pfeifenreiniger mittig am Haarreif befestigen und jede Seite um einen Stift herumwickeln. Foto: Christin Klose/dpa-tmn