Karstadt

18:35 Uhr

Buero.de hat Interesse an Galeria-Filialen in der Region

Eine Frau geht mit Regenschirm an einer geschlossenen Kaufhof-Filiale vorbei.

Plus Der Onlinehändler interessiert sich für 47 Standorte, auch für die in Augsburg, Memmingen und Kempten. Es soll "in Kürze" Gespräche mit dem Insolvenzverwalter geben.

Von Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Buero.de, ein Online-Händler aus Detmold, möchte 47 Filialen es angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Dazu gehören auch die Standorte in Augsburg, Kempten und Memmingen. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzender Markus Schön auf Anfrage. Und mit Blick auf die Mitarbeitenden sagt er: "Wenn wir zum Zuge kämen, dann würden wir diese an den 47 Standorten übernehmen. Für uns sind die Mitarbeiter einer der wesentlichen Werte des Unternehmens. " Das Warenangebot, sagt Schön, solle vielschichtig bleiben, in Nuancen angepasst werden und deutlich über das Angebot von Büro- und Schulbedarf hinausgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen