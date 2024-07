Rennradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Kassel bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 62-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nach ersten Erkenntnissen nicht. Zeugen hätten berichtet, der Mann sei auf seinem Rennrad mit hoher Geschwindigkeit auf eine Kreuzung gefahren. Dort sei er mit dem von links kommenden Auto einer 63-Jährigen zusammengestoßen. Dieses habe zuvor an der Haltelinie gestanden und sei langsam losgefahren. Der Radfahrer kam demnach von der Straße ab, prallte mit seinem Rad gegen eine Hauswand und stürzte auf den Gehweg. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kassel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis