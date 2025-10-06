Reiches Wirtschaftsberater halten Stahl- und Autogipfel für falsch

Auto und Stahl sind Anker der deutschen Industrie. VW, BMW, Mercedes, Bosch und Thyssenkrupp haben die Wirtschaft groß gemacht. Doch beiden Branchen geht es schlecht, zehntausende Jobs werden abgebaut. Diese Woche soll ein Autogipfel im Kanzleramt Rettung bringen, in nächster Zeit ein Gipfel für die Stahlindustrie. Doch der Beraterkreis von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hält beide Gipfel für wenig zielführend und rüttelt damit an einem klassischen Instrument deutscher Industriepolitik.

Warum sind die Ökonomen gegen die Gipfel?

„Runde Tische sind gefährliche Möbel, wenn drumherum homogene Interessen einer bestimmten Branche sitzen“, sagte Stefan Kolev, Chef des Ludwig-Erhard-Forums für Wirtschaft. „Deswegen ist meine persönliche Hoffnung, und ich glaube, ich spreche für uns alle, dass eben Bedingungen für alle verbessert werden und nicht für diejenigen Privilegierten, die um den runden Tisch in einem Ministerium oder im Kanzlerzentrum sitzen.“

Der Wirtschaftsprofessor Stefan Kolev bezweifelt den Nutzen der Gipfeltreffen im Kanzleramt.

Starke Worte gegen die großen Namen der Industrie, aber auch gegen die Politik. Gipfel sind klassische Instrumente, um notleidenden Wirtschaftszweigen zu helfen. Die Gewerkschaften sind im Regelfall auch mit eingeladen. Im Schulterschluss mit Arbeitnehmern und Wirtschaft werden oft Subventionen aus der Staatskasse gewährt. Vor dem Autogipfel am Donnerstag hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) angekündigt, dass die Befreiung von der Kfz-Steuer für E-Autos verlängert werden soll. Pikant: Bei einem Vortreffen zum Stahlgipfel hatten sich sowohl Klingbeil als auch Reiche dafür ausgesprochen, Jobs in der Stahlbranche zu erhalten. Ihre Ratgeber stellen sich also in diesem Punkt gegen sie.

Kolev ist einer von vier prominenten Wirtschaftsprofessoren, die Reiche beraten und nun ein Gutachten erstellt haben. Dem Gremium gehören außerdem die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, der Wettbewerbsforscher Justus Haucap und der Finanzwissenschaftler Volker Wieland an. Ihr Ziel: Den Boden bereiten für die Gründung neuer Unternehmen. In den Worten Kolevs geht es ihnen um eine Um-Industrialisierung. Altes fällt, Neues steht auf. „Und das bedeutet, dass vielleicht bei VW und bei Bosch viele Ingenieure und sonstige Fachkräfte entlassen werden müssen“, die dann bei anderen Firmen Arbeit finden.

Welche Forderungen haben die Berater in ihrem Gutachten?

Die Aussagen haben es in sich, auch wenn sie nüchtern-sachlich formuliert sind. Die Wirtschaftspolitik sei falsch zugeschnitten. Sie wolle die Großen aus der alten Welt mit Zuschüssen und Zugeständnissen konservieren, statt die Bedingungen für junge Branchen zu verbessern. „Der bisherige Ansatz der deutschen Industriepolitik hatte einen starken Fokus auf (lange) bestehende Großunternehmen.“

Die Stahlindustrie steckt in einer Krise. Reiches Berater glauben nicht an eine Zukunft der Metallherstellung in Deutschland.

Stattdessen plädieren sie dafür, Strukturwandel zuzulassen. Im Klartext heißt das, Unternehmen sterben zu lassen, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Für Unternehmen, die in der Produktion viel Energie einsetzen, etwa die Metallverhüttung, Grundstoffindustrie oder Zementherstellung, sehen die Ökonomen keine Zukunft in Deutschland. Der Grund liegt in den Energiepreisen, die nicht wettbewerbsfähig seien – weder jetzt noch in der Zukunft. „Die Preise in der Wirtschaft werden nicht sinken durch die Energiewende“, sagte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Dazu werde es nicht kommen, auch wenn dies lange erzählt worden sei.

Was kann der deutschen Wirtschaft auf die Beine helfen?

Die Experten empfehlen die Entschlackung von staatlichen Vorschriften im Baurecht, im Umweltrecht oder beim Datenschutz. Die Chancen künstlicher Intelligenz, der Atomforschung und der Gentechnik sollen gesehen und genutzt werden, statt im Vorhinein jegliches Risiko durch Gesetze vermeiden zu wollen. Das Geld aus dem schuldenfinanzierten Investitionsprogramm müsse gezielt für Straßen, Schienen und Schulen ausgegeben werden, statt damit Wahlgeschenke querzufinanzieren.

Muss der Sozialstaat gestutzt werden?

In den Augen der Wirtschaftsberater ja. Sie verweisen auf Zahlen, wonach die Sozialausgaben seit 1990 um 70 Prozent gestiegen sind, während die Wirtschaftsleistung um nur 50 Prozent zugelegt hat. „70 zu 50 – das passt nicht. Das kann so nicht weitergehen“, sagte Wieland. Die Vorschläge haben es in sich. Die Renten sollen künftig nicht mehr wie die Löhne steigen, sondern nur noch die Inflation ausgleichen. Die Beschäftigten sollen außerdem später in den Ruhestand gehen und die Rente mit 63 abgeschafft werden. Die Ökonomen nennen Dänemark als Beispiel, wo das Renteneintrittsalter bis 2040 auf 70 Jahre und bis 2060 auf 73 Jahre angehoben wird. Ein Teil der Pflegeleistungen im Alter sollen durch private Zusatzversicherungen bezahlt werden.