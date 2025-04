Landeskomitee der Katholiken wählt Marktforscher zum Chef

Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern hat nach acht Jahren einen neuen Vorsitzenden: Die Mitgliederversammlung in Passau wählte den 58 Jahre alten Marktforscher Christian Gärtner nahezu einstimmig zum Nachfolger des früheren CSU-Landtagsabgeordneten Joachim Unterländer. Gärtner war einziger Kandidat und erhielt 65 von 67 Stimmen, wie das Landeskomitee anschließend mitteilte.

Anders als der Sozialpolitiker Unterländer hatte Gärtner zuvor kein politisches Mandat, ist jedoch seit langem in den kirchlichen Laiengremien aktiv. Bisher ist er Vorsitzender des Diözesanrats im Bistum Eichstätt.

In die Politik einmischen will sich jedoch auch der neue Vorsitzende: «Ich sehe unsere Aufgabe als engagierte Christinnen und Christen vor allem darin, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken, indem wir uns für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und die Stimme des sozialen Gewissens in unserer Gesellschaft und in der Politik sind», sagte Gärtner. Vorgänger Unterländer war stets dafür eingetreten, dass die katholische Kirche sich auch zu politischen Themen äußert.