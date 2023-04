Austritte und Inflation: Wird die Kirchensteuer bald erhöht?

Noch steigen Einnahmen durch die Kirchensteuer. Das wird sich in den kommenden Jahren wohl ändern. Dann muss die Kirche die Finanzlücken irgendwie schließen.

Knapp 13 Milliarden Euro an Kirchensteuern wurden schätzungsweise im vergangenen Jahr in Deutschland eingenommen. Das geht aus einer am Ostersamstag veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Offizielle Zahlen haben die Kirchen bislang nicht veröffentlicht. Gegenüber 2021 entsprechen die Einnahmen einem Plus von etwa 200 Millionen Euro. Doch die Kirche steht wegen des anhaltenden Mitgliederschwunds immer mehr vor finanziellen Herausforderungen.

Kirchensteuer: Sinkende Mitgliederzahlen, aber steigende Einnahmen

Doch wie können die Einnahmen durch die Kirchensteuer steigen, während die Mitgliederzahlen sinken? Die Kirchensteuer wird proportional zur Einkommensteuerschuld erhoben. Aus diesem Grund wachsen die nominalen Steuereinnahmen der Kirche grundsätzlich mit der Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommensteuer.

Da die Bruttogehälter 2022 um etwa 3,5 Prozent gestiegen sind, verzeichnete der Staat einen Zuwachs bei der Einkommenssteuer in Höhe von 4,5 Prozent. Die Einnahmen aus der Kirchensteuer stiegen den Schätzungen zufolge um 1,5 Prozent. Der vergleichsweise geringe Anstieg lässt sich mit der schrumpfenden Zahl der Kirchensteuerzahler erklären. Die Zahl der Kirchenaustritte erreichte im vergangenen Jahr Rekordniveau – sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche. Hinzu kommt, dass die Kirchen mehr Sterbefälle als Taufen und Wiedereintritte verzeichnen.

Einnahmen aus Kirchensteuer werden in kommenden Jahren wohl sinken

Auch der demografische Wandel könnte für die Kirche finanzielle Probleme mit sich bringen. Wenn ab Mitte des Jahrzehnts die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und dann weniger Einkommensteuer und damit auch weniger Kirchensteuer bezahlt wird, wird dieser Trend verstärkt. Zudem ist der Anteil der Kirchenmitglieder unter den jüngeren Jahrgängen geringer.

Beide Kirchen müssen nach Angaben des IW in den kommenden Jahren mit einem Rückgang der Einnahmen rechnen. Mit der Inflation verliert auch jeder Euro Kirchensteuer an Kaufkraft. Die Steuereinnahmen werden deshalb kaufkraftbereinigt bis zum Jahr 2027 nicht mehr den Wert von 2022 erreichen – auch wenn sie nominal im Jahr 2027 im Vergleich zum Jahr 2022 um rund 1,5 Milliarden Euro höher ausfallen dürften.

Finanzlücken ausgleichen: Wird Kirchensteuer erhöht?

Die Finanzlücken, die in den kommenden Jahren entstehen werden, müssen die Kirchen anderweitig ausgleichen. Könnte die Kirchensteuer deshalb erhöht werden? "Eine Erhöhung der Kirchensteuer würde vermutlich die Austrittsdynamik weiter antreiben und wäre in dem Fall auch finanziell kontraproduktiv", so das IW.

Lesen Sie dazu auch

Stattdessen könnten die Kirchen laut dem Institut beispielsweise ihre Ausgaben verringern, indem sie ihre Leistungen einschränken, oder Einnahmen durch die Veräußerung von Vermögen generieren. Auch eine rentierlichere Anlage des Kirchenvermögens sei möglich. Auf den demografischen Wandel hat die Kirche zwar keinen Einfluss, dafür aber auf die Austrittsdynamik. Würden weniger Mitglieder aus der Kirche austreten, könnten die Einnahmen stabilisiert werden.