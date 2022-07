Kirchheim

Schwäbische Firma hilft der Ukraine bei der Wasserversorgung

Drita Schneider in ihrem Büro in Kirchheim. Das Unternehmen "Schneider Kunststofftechnik" produziert mit einem Tochterunternehmen Wasser-Filteranlagen.

Plus Die schwäbische Unternehmerin Drita Schneider aus Kirchheim im Unterallgäu stellt kleine Filteranlagen her.In der Ukraine leistet sie damit im Kampf gegen Krankheiten wertvolle Hilfe.

Von Josef Karg

Wenn von Lieferungen aus Deutschland in die Ukraine die Rede ist, geht es oft um Waffen. Was bisweilen medial untergeht: Es sind vor allem zivile Hilfsgüter, die wichtig sind, um humanitäre Katastrophen in Kriegsgebieten in Grenzen zu halten. Aus Bayern rollt seit Monaten Unterstützung an Hilfsgütern gen Osten.

