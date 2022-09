Maja Göpel: Klimaziele nicht aus den Augen verlieren

So wie aktuell könne die Bevölkerung nicht weiterleben, sagt Forscherin Maja Göpel. Und prognostiziert, dass die Energiepreise auch nach der Krise hoch bleiben werden.

Die deutsche Bevölkerung muss sich aus Sicht der Transformationsforscherin Maja Göpel auch in der Zukunft auf höhere Energiepreise einstellen. "Energie wird in Zukunft teurer sein müssen", sagte sie unserer Redaktion in einem Interview. Aktuell würden die Preise künstlich niedrig gehalten, aber die Regierung dürfe "die Lenkungswirkung in Richtung unserer Klimaziele" nicht aus den Augen verlieren.

Maja Göpel ist Transformationsforscherin

An die Ampel-Koalition richtete die Forscherin den Appell, die Lage zu stabilisieren. "Ich würde einen Gesellschaftsvertrag ankündigen. Die Kernbotschaft: Wenn wir wieder in anderem Fahrwasser sind, wird die Chancengerechtigkeit signifikant verbessert, mindestens auf Vorkrisenniveau." Aktuell entstehe der Eindruck: "Wer näher am Tisch sitzt, bekommt mehr." Göpel wünscht sich von der Regierung ein Signal: "Deshalb sollte die Regierung meines Erachtens klar sagen: Die jetzigen Verteilungseffekte sind nach der Krise nicht in Stein gemeißelt, sondern natürlich wird danach korrigiert, ohne dass jemand darum betteln müsste." (AZ)

