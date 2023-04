Klimaneutralität

Wie Bayern seine Klimaziele noch erreichen kann

Um die eigenen Klimaziele noch zu erreichen, müssten in Bayern bis 2040 jede Woche Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf der Fläche von 50 Fußballfeldern installiert werden.

Plus Eine Studie rechnet bis auf Landkreisebene vor, wie viel erneuerbare Energie jede Woche zugebaut werden muss, damit der Freistaat bis 2040 klimaneutral wird.

17 Jahre können sehr kurz sein. Doch mehr Zeit bleibt nicht mehr, wenn Bayern seine eigenen Klimaziele einhalten will. Bis 2040, fünf Jahre früher als der Rest von Deutschland und zehn Jahre vor der Europäischen Union als Ganzes, soll der Freistaat nicht nur rechnerisch klimaneutral sein. So steht es im Bayerischen Klimaschutzgesetz, das zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft trat. Der Weg dahin ist aber weit – nicht wenige sagen gar, zu weit. Eine umfangreiche Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) im Auftrag der Dienstleistungsgesellschaft des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) hat ihn nun zumindest im Detail beschrieben.

Das wichtigste Ergebnis, nimmt VBEW-Hauptgeschäftsführer Detlef Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion vorweg: "Damit der Plan gelingen kann, müssen wir fünfmal mehr erneuerbare Energien zubauen als heute und fünfmal schneller dabei werden." Vor allem aber brauchten alle Beteiligten Planungssicherheit. "Die Investitionszeiträume oder Abschreibungszeiträume für neue Maschinen oder Anlagen sind nicht nur in der Energiewirtschaft so lange, dass wir eigentlich schon gestern hätten beginnen müssen", betont Fischer.

