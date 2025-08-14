Wie Kodak von der Bildfläche verschwand

Das Leben ist ein einziges Entweder-Oder. Erst recht das Leben als Kunde. Ständig gilt es, neu zu entscheiden. Und dabei gibt es Marken, die aus Sicht ihrer Anhänger kein „oder“ zulassen. VW Käfer oder Ente? Beides geht irgendwie nicht. 1860 München oder FC Bayern. Fast schon eine Glaubensfrage. Stones oder Beatles? Dallas oder Denver Clan? Für Fotografen lautet die Frage jahrzehntelang Agfa oder Kodak? Später vielleicht noch Fuji.

Kodak war Weltmarktführer, doch dann wendete sich das Blatt

Die Unternehmen stehen für eine Branche, in der es nicht nur um die Qualität der Produkte geht, sondern auch um Emotionen. Für eine Zeit, in der man sich noch entscheiden musste, ob man nun die 24er-Rolle in die Kamera einfädelt oder doch eher auf Nummer sicher geht und einen Film einlegt, der immerhin 36 Aufnahmen möglich macht. Entweder-Oder. Man musste sich entscheiden, welches Motiv wirklich ein Foto wert war – undenkbar im Zeitalter der Handykameras und unendlicher Speicherplätze. Damals gehörte der US-Konzern Kodak mit dem berühmten rot-orangefarbenen Firmenlogo zu den Marktführern, nun könnte seine Geschichte nach mehr als 130 Jahren glanzlos zu Ende gehen. Dabei war es ein Kodak-Entwickler gewesen, der das neue Zeitalter der Fotografie erst möglich machte.

Mitte der 70er Jahre erfand Steven J. Sasson aus Brooklyn die Digitalkamera. Mehr als dreieinhalb Kilogramm schwer war das Gerät und der damals 24-Jährige hatte keine Ahnung, dass er damit eine Revolution losgetreten hat, die seinem Arbeitgeber, damals größter Fotokonzern der Welt, langfristig den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Seine Kamera steht heute im „National Museum of American History“ in Washington und auch Kodak selbst könnte bald zum Fall fürs Museum werden. Das börsennotierte Unternehmen erschütterte die Anleger mit einer Mitteilung, die nur einen Schluss zulässt: Entweder man treibt ganz schnell sehr viel Geld auf oder der Laden ist bald pleite.

„Kodak hat Schulden, die innerhalb von zwölf Monaten fällig werden – und verfügt weder über zugesagte Finanzmittel noch über verfügbare Liquidität, um diese Schulden gemäß den aktuellen Bedingungen zu begleichen, sollten sie fällig werden“, heißt es in dem freudlosen Bericht. Die Aktie verlor zeitweise mehr als ein Vierteil ihres Wertes. Die Hiobsbotschaft steht am Ende einer Reihe von Fehlentscheidungen, die schon in der Zeit begann, als der geniale Erfinder Sasson für Kodak an der Zukunft bastelte.

Die Kodak-Idee für die Digitalkamera schlummerte lange in der Schublade

Dessen bahnbrechende Idee nutzte das Unternehmen nämlich nicht, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Im Gegenteil: die Pläne für die erste Digitalkamera der Welt verschwanden in einer Schublade in der Chefetage – und schlummerten dort unbelichtet mehrere Jahre lang, bis sie zumindest patentiert wurden. Ein Fauxpas, der in der Wirtschaftswelt zum Symbol für Unternehmen und Branchen wurde, denen der Mut fehlt, auf neue Geschäftsmodelle zu setzen, wenn die erprobten ihren Zenit überschritten haben.

Kodak verdiente zwar am Patent für das Prinzip Digitalkamera Milliarden, stieg selbst aber zu spät in die Produktion ein und vermasselte damit den Umstieg von der analogen zur digitalen Fotografie. Im Jahr 2012 schlitterte das Unternehmen zum ersten Mal in die Insolvenz. Und vom Retro-Boom der vergangenen Jahre und der nostalgischen Rückbesinnung – auch professioneller Fotografen – auf die Filmrolle in der Kamera konnte Kodak trotz des großen Namens weniger stark profitieren als andere. Die Überlebenschancen? Eher gering. „Diese Umstände lassen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit von Kodak aufkommen, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen“, teilte der Konzern mit. Die letzte Klappe könnte noch in diesem Jahr fallen.