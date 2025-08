So kommt die Welle in die Pappe

In Kaufbeuren fängt alles an. Dort nimmt der Kreislauf der Papiererzeugung seinen Ausgang. Auf dem Werksgelände der Hans Kolb Papierfabrik, die Teil der gleichnamigen Unternehmensgruppe ist, riecht es wohlig nach Papier und Zellstoff. Lkws liefern Altpapier in 600 Kilo schweren bunten Ballen an, die sich bis unter die Decke des Lagers stapeln. Das eingesammelte und im Unterallgäu recycelte Material ist kostbar, betrug zuletzt doch der Preis für eine Tonne um die 170 Euro, knapp doppelt so viel wie vor einigen Jahren. Die Preise für den wichtigsten Rohstoff der Papierfabrik schwanken immer nervöser. Hersteller wie die Kolb-Gruppe schließen langfristige Verträge mit Lieferanten, um sich abzusichern.

Ehe sich die Altpapierballen weiterverarbeiten lassen, wird der Inhalt überprüft. Der Kaufbeurer Technik-Leiter Stefan Dins sagt: „Wir haben hier schon einmal eine Pistole rausgezogen und der Polizei übergeben.“ Auch der Motor eines Mofas kam zum Vorschein. Fehleinwürfe heißt das im Fachjargon. Um Wellpappe zu erzeugen, kommt bei Kolb zu über 80 Prozent Recycling-Papier zum Einsatz. Frischfaser-Papier wird je nach Zusammensetzung der Sorte verwandt, damit am Ende die Wellpappe ausreichend stabil ist.

Doppelspitze: Technik-Leiter Stefan Dins (links) und Produktionsleiter Florian Schmid verantworten die Hans Kolb Papierfabrik in Kaufbeuren. Foto: Kolb

Die Deutschen sammeln fleißig Papier und Kartonagen. So gelangt Wellpappe zu gut 95 Prozent zurück zu den Herstellern. Die Recyclingquote ist höher als bei Glas. Wellpappe kann mehr als 20 Mal zu neuen Verpackungen recycelt werden „und das ohne Qualitätsverlust“, wie Kolb-Marketingleiter Thomas Wund versichert. Damit aus Altpapier neues Wellpappe-Rohpapier entsteht, sind reichlich Wasser zum Auflösen des gebrauchten Materials in die Faserbestandteile und jede Menge Wärme zum Trocknen erforderlich.

Damit sich die Papierfasern verzahnen, wird ein enormer Aufwand getrieben

Nun werden die Ausgangsprodukte zu frischem Recycling-Papier aufgelöst und verarbeitet. Mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erzeugt die Firma den notwendigen Strom und die erforderliche Wärme. Der Aufwand ist enorm, damit sich die Papierfasern verzahnen und die gewünschte Blattbindung entsteht. Mit Druck und Wärme wird dem Material die Feuchtigkeit entzogen. Papier ist so viel mehr als bloß ein Fetzen, wie es manchmal abschätzig heißt. Papier ist wertvoll.

Kolb hat allein in die Papiermaschine rund 25 Millionen Euro investiert. Die Bahnen laufen in einer Breite von 2,5 Metern über die Anlage. Große bräunliche Rollen werden per Gabelstapler ins Lager verfrachtet. Dort holen Fahrer der eigenen, 60 Lkw zählenden Flotte das Ausgangsmaterial ab und bringen es etwa zur Weiterverarbeitung in das Memminger und das nahe Buxheimer Werk. Für das Unternehmen arbeiten etwa 1200 Frauen und Männer an sechs Standorten, die in Bayern und Baden-Württemberg verteilt sind. Kolb baut weiter gezielt Beschäftigung auf. Dem Unternehmen gehe es gut, betonen Geschäftsführer Andreas Eyd und Angela Kolb, Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung.



Von Kaufbeuren geht es weiter in die Produktion nach Memmingen. Hier kommt die Welle in das Papier. Zunächst klärt sich auf, warum die Pappe Pappe heißt. Die Herleitung ist sprachlich naheliegend, werden doch Papierbahnen zusammengepappt, eben verklebt. Auf die Festigkeit kommt es an. Daher besteht ein Karton aus einer Lage gewelltem Papier, das von oben und von unten mit jeweils glatten Papierbahnen bedeckt wird. Spezialisten sprechen von einwelliger Wellpappe. Folglich ist zweiwellige Wellpappe noch robuster. Das Produkt wurde in den USA erfunden. Hans Kolb, Gründer des Unternehmens, startete 1933 in Memmingen mit einer Vollpappe-Produktion. Drei Jahre später stellte er zu 70 Prozent Wellpappe her. Die Molkerei- und Lebensmittelbetriebe im Allgäu setzten früh auf seine Verpackungskünste.

Wie kommt die Welle in die Pappe?

Wie kommt nun die Welle in die Pappe? Es ist eine Riffelwalze am Werk, über die das Papier läuft. Hitze und Feuchtigkeit erledigen den Rest. Die Karton-Welle erblickt das Licht der Fertigung. „Ein solches Produkt ist nicht nur leichter als Vollpappe, sondern auch günstiger“, versichert Marketing-Leiter Wund. Ein mit Wellpappe-Kartons beladener Lkw fährt allerdings eine Menge Luft durch die Gegend. Auch deswegen ist das Geschäft regional ausgerichtet. Die Kolb-Kunden sitzen im Umkreis von 300 Kilometern rund um die süddeutschen Fabriken und damit zum Teil auch in Österreich und in der Schweiz.

Ein Blick auf den Aufbau von Wellpappe. Foto: Kolb

Deutschlandweit gibt es mehr als 100 Wellpappe-Erzeuger, viele haben keine eigene Papierfabrik wie Kolb. Dass die Allgäuer die Kontrolle über den gesamten Rohstoffkreislauf ausüben, erwies sich gerade in der Corona-Zeit als Segen. Eyd und Angela Kolb sagen: „Wir konnten die ganze Zeit verlässlich liefern. Im Jahr 2021 haben wir mehr produziert als je zuvor.“ Nach der Pandemie ging die Nachfrage leicht zurück, um zuletzt wieder fast auf Spitzen-Niveau anzuziehen. Nähere Angaben zur Umsatz- und Gewinnentwicklung macht das Unternehmen nicht. Doch die Geschäfte laufen gut. In den Werkshallen wird auf Hochtouren produziert und die Papierfabrik in Kaufbeuren läuft rund um die Uhr.

Auch für Eier gibt es Kolb-Behältnisse

Kolb zählt dabei nicht einmal Online-Riesen wie Amazon oder Otto zu den Auftraggebern. Dafür ist das Unternehmen mit den mehr als 4000 Kunden umso breiter über viele Branchen hinweg und damit widerstandsfähiger aufgestellt. Die Firma wuchs über Jahrzehnte mit den Molkerei-Unternehmen im Süden und Westen Bayerns mit und produziert und bedruckt etwa klassische Joghurt-Steigen oder Transportverpackungen für Käse. Auch Karton-Aufsteller in Supermärkten, in denen Waren besonders auffällig präsentiert werden, kommen häufig von dem Allgäuer Experten. Gleiches gilt für Kartonschalen, in denen Tomaten oder Äpfel aufgereiht werden. Für Eier gibt es entsprechende Kolb-Behältnisse.

Kartons werden immer beliebter und ersetzen wegen der hohen Recycling-Quote zunehmend Kunststoff- und Styropor-Verpackungen. Eyd sagt: „Unsere Produkte haben ein gutes Image.“ Wenn Auszubildende und neue Beschäftigte bei dem Unternehmen anfangen, begrüßt sie der Geschäftsführer und fragt die Mitarbeitenden, warum sie zu Kolb gekommen sind: „Etwa 50 Prozent nennen die stabile Auftragslage als Grund.“ Inzwischen bewerben sich auch Spezialisten aus der kriselnden Autoindustrie bei dem Wellpappe-Hersteller, was früher undenkbar gewesen wäre. Das Unternehmen ist für sie nicht von Pappe.

Krisenrobustes Geschäft: Verpackungen werden immer gebraucht

Die Lebensmittelbranche als Hauptkunde stellt einen klaren wirtschaftlichen Vorteil für Kolb dar. Eyd bringt es auf den Nenner: „Gegessen wird immer. Was wir herstellen, wird als Verpackung täglich gebraucht.“ So setzen Kunden wie Ehrmann und die Andechser Molkerei auf das Unternehmen. Aber auch im Garten- und Werkzeugbereich ist Kolb breit vertreten. Wer sich eine Stihl-Motorsäge, einen Gardena-Rasensprenger oder ein Wera-Werkzeugset kauft, kommt mit Verpackungen des Unternehmens in Berührung. Kolb fertigt auch Umzugskartons.

Beschäftigte erzählen die Geschichte, wie sich Kolbianerinnen und Kolbianer – so nennen sich viele Mitarbeitende – in einem Supermarkt erkennen lassen. Die Antwort lautet: „Der ein oder andere von uns hebt etwa einen Joghurt- oder Obst-Karton nach oben und schaut, ob drunter vielleicht der Schriftzug ‚Kolb‘ steht.“ Auch Weinkartons und Bier-Sixpacks werden mit Kolb-Technologie beim Transport geschützt. Das Unternehmen profitiert zudem vom Anti-Plastiktüten-Trend. Größere Kartons, die es in manchen Supermärkten gibt, so genannte Eco-Boxen, stammen oft von Kolb.

Die Produktion der Pappe-Produkte ist aufwendig. Es kommen viele Maschinen zum Einsatz. Automatisierung ist wichtig. Foto: Kolb

Mitarbeiter des Unternehmens entwickeln mit Kunden Verpackungslösungen. Pro Tag erreichen die Firmengruppe gut 500 Aufträge. „Das sind alles Maßanzüge. Kein Auftrag gleicht dem anderen“, sagt Eyd. Ein zentrales Anliegen des Geschäftsführers und der Gesellschafterin Angela Kolb ist die Sicherung des Nachwuchses, „nachdem viele unserer Beschäftigten aus der Baby-Boomer-Generation nach 30 bis 40 Jahren Betriebszugehörigkeit in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen“. Deswegen bauen sie derzeit für fünf Millionen Euro ein Aus- und Weiterbildungszentrum. „Wir müssen jetzt handeln, sonst laufen wir dem Zug hinterher.“ In der starken Industrie-Region Memmingen sei der Wettbewerb um Auszubildende enorm, betont Eyd. Angela Kolb nickt. Sie hofft, „dass wieder mehr Jugendliche erst eine Lehrstelle suchen, als gleich zu studieren“. Schließlich sei das Ausbildungssystem in Deutschland hervorragend. Die Firma beschäftigt derzeit rund 60 Azubis, zieht sich künftige Fachkräfte also wie so viele Unternehmen überwiegend selbst heran. Einige Kolb-Lehrlinge haben für einen Wettbewerb einen Billardtisch aus Wellpappe gebaut. Er ist stabil.

300 Millionen Quadratmeter Wellpappe produziert Kolb pro Jahr

Angela Kolb steht gemeinsam mit ihrer Schwester Patricia Bumann-Kolb für die dritte Generation, die aktiv in der Firmengruppe mitwirkt. Ihr Vater, Alwin J. Kolb, ist als geschäftsführender Gesellschafter nach wie vor eingebunden.

Bei Kolb Wellpappe gehört Understatement zum guten Ton. Marketing-Leiter Wund lächelt und spricht „vom kleinen, charmanten Familien-Unternehmen“. Eine interessante Selbstbeschreibung angesichts der Tatsache, dass die Firma etwa 300 Millionen Quadratmeter Wellpappe pro Jahr herstellt und die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher in Süddeutschland regelmäßig mit den Produkten des Hauses in Berührung kommen, ohne es allerdings zu wissen.