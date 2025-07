Raumskizze anfertigen - Tipps für den Sofa-Kauf

Ein Sofa soll nicht nur schön, sondern auch bequem sein und lange halten. Doch die Auswahl an Polstermöbeln ist riesig – da fällt die Entscheidung oft schwer. Umso wichtiger, dass sich Käufer vorab einige Gedanken machen, etwa welche Sofa-Art sie genau suchen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) gibt Tipps, auf welche Kriterien es ankommt.

Passende Form und Größe finden

Um besser einzuschätzen, ob das neue Sofa auch in den Raum passt, rät die DGM diesen Trick anzuwenden: Eine Skizze des Raums sowie des Sofas mit den passenden Maßen anzufertigen.

Alternativ kann man die Umrisse des neuen Möbelstücks auch nachstellen - etwa mit Hilfe von Umzugskisten, die man am vorgesehenen Platz in der entsprechenden Größe aufstellt. So merkt man sofort, ob das Sofa etwa in die Nische unter der Treppe oder neben die Balkontür passen würde.

Folgende Aspekte sind bei der Suche nach der richtigen Form eine gute Orientierung. Was soll es sein?

Die richtige Sitzposition auswählen

Die passende Sitzhöhe hängt vom individuellen Körperbau sowie den eigenen Vorlieben ab. Ältere Menschen sitzen dem DGM zufolge häufig lieber etwas höher, weil ihnen dann das Aufstehen leichter fällt. Auch Menschen mit langen Beinen bevorzugen meist eine höhere Sitzposition. Während jüngere Menschen laut DGM eher eine niedrige Sitzhöhe wählen und zu einer entspannten, halb-liegenden Position neigen.

Tipp: Wichtig ist vor dem Kauf, sich Zeit für ausgiebiges Probesitzen zu nehmen. Am besten einfach Schuhe ausziehen und rauf auf das neue Sofa, um den Sitz- und Liegekomfort auszuprobieren.

Als grobe Orientierung für die passende Sitzposition gilt: Der Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper sollte laut DGM etwa 95 Grad betragen - dies ermöglicht ein aufrechtes, rückenfreundliches Sitzen. Am besten stützt die Rückenlehne in einer leicht zurückgelehnten Position den Rücken. Die Knie sollten etwa im 90-Grad-Winkel gebeugt und die Füße flach auf dem Boden stehen können.

Noch ein Tipp: Beim Kauf darauf achten, dass Rücken- und Fuß-Teile sowie die Armlehne verstellbar sind. Dann kann man etwa die Armlehnen so positionieren, dass sie Schultern und Arme entlasten.

Worauf es bei Material und Farbe ankommt

Bei der Auswahl der Farbe rät die DGM, immer die übrige Einrichtung im Raum einzubeziehen, damit Alt und Neu schön zusammenpassen. Am besten Fotos des Zimmers mitnehmen, wenn man sich in einem Möbelgeschäft beraten lässt.

Neben Optik und Sitzkomfort spielt für viele Verbraucher auch Langlebigkeit eine wichtige Rolle. Hier lohnt es sich auf Qualität und eine gute Verarbeitung zu achten, damit man möglichst lange etwas von seiner Investition hat - das ist auch unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit sinnvoll.

Gut zu wissen für die Suche nach der passenden Oberfläche in diesem Zusammenhang: Velour-Stoffe oder pigmentiertes Leder gehören laut DGM zu den strapazierfähigen Materialien - praktisch, wenn Kleinkinder oder Tiere im Haushalt leben.