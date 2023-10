Abgesagter Börsengang: Renk hatte schlicht Pech

Plus Der Augsburger Getriebehersteller Renk musste die Notbremse ziehen, sonst wäre den Eigentümern bei einem Börsengang viel Geld entgangen.

Einen Börsengang anzusetzen, kommt einer Wette gleich. Die Eigentümer eines Unternehmens setzen darauf, dass das Aktienumfeld zum Tag „X“ gut ist. Doch die Börse kann hinterhältig sein. Eben gaukelt sie einem vor, alles sei im grünen Bereich. Einige Zeit später kann sich der Wind drehen.

Das Augsburger Unternehmen Renk hatte lange einen guten Lauf

Das Schicksal ist dem Augsburger Unternehmen Renk widerfahren. Dabei hatten die Verantwortlichen seit Monaten einen Lauf. Mit dem Rückenwind der Zeitenwende machte sich Euphorie im Unternehmen breit. So reifte der Entschluss, rasch an die Börse zu gehen, was naheliegend ist. Doch Renk wurde zum großen Börsen-Pechvogel. In den vergangenen Tagen trübte sich die Stimmung am Aktienmarkt deutlich ein. Das war in dem Ausmaß nicht vorherzusehen. Vor allem die Sorgen, die Zinsen könnte lange hoch bleiben, drücken auf das Gemüt der Anleger. Was für Renk fatal ist: Die Kurse anderer deutscher Rüstungsfirmen wie Hensoldt und Rheinmetall gaben deutlich nach.

