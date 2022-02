Airbus braucht Augsburg und Augsburg braucht Airbus

Plus Zum Glück gibt es hohe Hürden für den Verkauf des Augsburger Luftfahrt-Werkes. Nun gehören die Pläne endgültig vom Tisch.

Freundschaft und Liebe lassen sich oft erst nach einem langen Auf und Ab retten. Manchmal bedarf es dazu der Energie einer dritten Kraft. So will sich der Flugzeugbauer Airbus zwar immer noch von seinem Augsburger Werk trennen und es an einen Investor verkaufen. Die Beschäftigten dürfen aber hoffen, dass diese Form des Liebesentzugs nicht allzu lange währt und sich das Managements des Konzerns eines Besseren besinnt.

