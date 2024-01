Bayern braucht eigene Kraftwerke

Bayern ist stark im Ausbau der Fotovoltaik – aber das allein wird nicht reichen. Der Freistaat darf sich aber nicht von Importen abhängig machen wie einst von russischem Gas.

Eines ist klar: Die Lichter werden nicht ausgehen, auch wenn Bayern weniger Strom produziert. Die Lichter sind auch nicht ausgegangen, als im Frühjahr die letzten Kernkraftwerke ihre Produktion einstellten. Bayern ist über Leitungen mit anderen Bundesländern und den Nachbarstaaten verbunden, um Strom zu beziehen. Der internationale Stromhandel ist heute Standard. Und trotzdem ist es keine beruhigende Situation, zu sehr auf Stromimporte angewiesen zu sein, insbesondere nicht für die Industrie.

Fatal für Bayern war schon die große Abhängigkeit von russischem Gas. Das sollten wir nicht wiederholen. Die Jahre 2022/23 haben auch gezeigt, dass es sehr schnell sehr teuer werden kann, wenn in einem Nachbarland große Kraftwerke ausfallen. Damals standen in Frankreich viele Atomreaktoren für Wartungen und Reparaturen still.

Mehr Tempo für Windkraft und Wasserstoff-Kraftwerke

Ja, aus Klimaschutzgründen ist es begrüßenswert, Windstrom über starke Leitungen aus Norddeutschland nach Bayern zu holen. Um aber gegen Ausfälle geschützt zu sein, ist es wichtig, auch in Bayern einen hinreichend großen Kraftwerkspark zu haben. In der Fotovoltaik ist Bayern wirklich vorne, wie Ministerpräsident Markus Söder zu Recht betont. In der Windkraft und bei den Gaskraftwerken sieht es anders aus. Hier ist mehr Tempo nötig.

