Chip-Krise: Die EU muss größer und mutiger denken

Die EU-Kommission will eine geostrategische Lücke schließen. Das ist richtig. Doch es ist keineswegs gewiss, dass das politische Experiment zum Ziel führt.

Das Ziel ist ambitioniert, die Herausforderung immens: Die EU strebt an, ihren Weltmarktanteil an der Produktion von Halbleitern bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Dafür will sie mehr als 43 Milliarden Euro mobilisieren. Die EU-Kommission schließt mit dem „Chips Act“ eine zu lange offen gelassene geostrategische Lücke. Denn Europa muss auch in diesem strategisch so bedeutenden Bereich unabhängiger werden, um den Mächten China und USA etwas entgegenzusetzen. Die Industrie in Europa ächzt unter der anhaltenden Knappheit von Mikrochips. Doch dass der Mangel an Halbleitern das Wirtschaftswachstum bremst, kann sich die Staatengemeinschaft nicht leisten.

Für die Knappheit ist nicht nur die starke Nachfrage – verstärkt durch die globalen Probleme bei den Lieferketten – verantwortlich. Es geht auch um geopolitische Faktoren. Der Chipmarkt ist ein besonderer Markt, stark konzentriert, die Hürden für den Markteinstieg, insbesondere für kleinere oder mittelgroße Firmen, sind hoch. Doch angesichts der Bedeutung der Mikrochips für den Erfolg einer ökologischen und digitalen Transformation des Standortes Europa ist es unverständlich, warum die EU nicht mehr Geld in die Hand nimmt. Es wäre richtig gewesen, größer und mutiger zu denken.

Profitieren womöglich am Ende die Marktführer aus USA und Asien?

Derweil wird sich erst zeigen, ob sich das politische Experiment auszahlt, die strengen Regeln für staatliche Beihilfen zur Finanzierung solcher Projekte zu lockern. Man kann nur hoffen, dass am Ende nicht nur die Marktführer aus Asien oder den USA von der Förderung profitieren, sondern insbesondere auch europäische Unternehmen. Das Ziel für Europa muss sein, nicht nur die eigene Position zu stärken, sondern auch umgekehrte Abhängigkeiten zu schaffen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage: Warum braucht es solch hohe staatliche Beihilfen, um große Akteure anzuziehen? Warum ist Europa nicht auch ohne die massiven öffentlichen Investitionen attraktiv?

Die EU hat sich mit ihrem Plan, ein eng vernetztes Ökosystem aufzubauen, dass also in „Megafabriken“ alle Schritte von der Forschung über das Design bis zur Fertigung zusammenlaufen, ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Doch Europa sollte auch ohne die hohen Subventionen, die nun locken, Investoren anziehen können.

