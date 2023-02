Commerzbank-Beteiligung des Bundes: Der Staat ist nicht der bessere Banker

Die vom Bund gerettete Commerzbank steht wieder stabil da. Es wird Zeit für den Staat, die 15-prozentige Beteiligung schrittweise zurückzufahren.

Die Commerzbank steht nach einem harten Sanierungskurs stabil da, die Deutsche Bank hat einen dicken Milliarden-Gewinn ausgewiesen. Die neue Stärke der Privatbanken ist positiv zu sehen. Die Unternehmen brauchen Institute, die ihnen bei der Finanzierung großer Projekte wie der Energiewende helfen oder sie auf den internationalen Exportmärkten begleiten.

Es zahlt sich heute aus, dass der Bund der Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 beiseitegestanden ist. In normalen Zeiten aber ist der Staat nicht der bessere Banker. Sein Einfluss kann wichtige Anpassungen bremsen, Entscheidungen blockieren. Landesbanken wie die BayernLB haben große Krisen erlebt. Es muss nicht überstürzt passieren, aber je stärker sich die Commerzbank erholt, desto mehr wird es Zeit für den Bund, sich Stück für Stück von seinem 15-Prozent-Anteil an der Commerzbank zu trennen. Bei der in der Corona-Krise geretteten Lufthansa ist das bereits passiert.

Jens Weidmann soll Chef des Commerzbank-Aufsichtsrats werden, auch der FDP-Mann Harald Christ soll einziehen

Fatalerweise scheint ausgerechnet der liberale Finanzminister Christian Lindner die Commerzbank eher enger an sich zu binden. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender wird der frühere Bundesbank-Chef Jens Weidmann, auch der Bankenexperte und FDP-Mann Harald Christ soll ins Gremium einziehen.

Lesen Sie dazu auch