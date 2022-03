Darum sind VW und Audi unkaputtbar

Selbst in den USA sind Autos von VW und Audi wieder begehrt – und das, obwohl der Diesel-Schwindel dort aufflog.

Noch laufen die Prozesse gegen ehemalige Audi- und VW-Manager. Noch ist strafrechtlich nicht geklärt, wer wann was über den massenhaften Diesel-Betrug wusste. Ehe die Vergangenheitsbewältigung abgeschlossen werden kann, haben unbelastete Manager wie Audi-Chef Duesmann und Volkswagen-Zampano Diess ein Comeback für die Autobauer geschafft. Das zeigt, wie unkaputtbar Marken wie Audi und VW sind.

Audi fährt elektrisch – und verdient auch wieder gutes Geld

Selbst in den USA, wo der große deutsche Schwindel vom sauberen Diesel aufflog, sind VW- und Audi-Fahrzeuge wieder gefragt, als wäre nichts passiert. Daraus lässt sich vor allem eine Erkenntnis ziehen: Die Faszination deutscher Auto-Technologie ist mächtiger als die Kraft der Erinnerungen an eine der größten Betrügereien der Wirtschaftsgeschichte. Dass Audi und VW aber heute den Diesel-Skandal abstreifen, liegt vor allem an einer Flucht nach vorne. Diess ist als Erster losgelaufen und hat den Schalter radikal von der Verbrennertechnologie auf die Elektromobilität umgelegt. Dabei hat er sich ein Team von Verbündeten zusammengestellt und kommt immer besser voran.

Audi fährt elektrisch im VW-Konzern in der ersten Reihe und verdient auch wieder gutes Geld. Selbst Porsche, einst Inbegriff für die röhrende Auspuff-Welt, verkauft den Elektro-Taycan inzwischen häufiger als die Sportwagen- und Verbrenner-Ikone 911. Das ist eine denkwürdige Entwicklung, die nur eine Sprache spricht: Der Siegeszug der Elektroautos hat 2021 begonnen und nimmt Fahrt auf.

