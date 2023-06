Der Deutschen Bahn hilft nur noch Vernunft

Die Tarifparteien haben vier Monate ergebnislos verhandelt. Das ist für beide Seiten beschämend. Jetzt muss ein Schlichter-Team den Karren aus dem Dreck ziehen.

Selbst Bahn-Enthusiasten können derzeit den Glauben in die unbestrittenen Vorzüge des Verkehrsmittels verlieren. Da fallen in der Region Augsburg Züge aus, weil sich Beschäftigte krank gemeldet haben und technische Probleme aufgetreten sind. Und die Tarifparteien versuchen seit vier Monaten eine Einigung zu finden. Hier liegt ein klarer Fall von mangelnder Kompromissbereitschaft vor. Der Konflikt zeigt auf abschreckende Weise, was passiert, wenn Arbeitgeber und Gewerkschafter nicht in der Lage sind, sich in die andere Seite hineinzudenken. Beide Parteien wollen nur gewinnen.

Die Deutsche Bahn braucht einen Kompromiss

Doch Profi-Tarifpolitiker verzichten auf den Triumph und setzen auf Vernunft. Insofern bleibt es den Verhandlungsparteien nicht erspart, sich wie Schulbuben in einer Schlichtung aufzeigen zu lassen, wie ein Kompromiss funktioniert. Das ist zwar ein Armutszeugnis für den Bahn-Vorstand und die Spitze der Gewerkschaft EVG.

Doch ohne Nachhilfe kommen die Streitfraktionen nicht weiter. Dabei werden die Schlichtungspädagogen den Bahn-Verantwortlichen beibringen, dass sie nicht auf eine viel zu lange Laufzeit von 27 Monaten setzen dürfen. Und die Gewerkschaft muss lernen, dass auch in Hochinflationszeiten Lohnerhöhungen nicht ins Unermessliche gehen dürfen.

