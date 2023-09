Deutschland braucht eine bessere Strompreisbremse

Die meisten Deutschen zahlen zu viel Geld für Strom, der Staat schüttet Subventionen aus, die Energieriesen feiern Rekordgewinne. Eine Reform ist überfällig.

Obwohl Gas für Kraftwerke so teuer wie nie in Deutschland ist, feiern die großen Energiekonzerne satte Gewinne. Von Krise keine Spur, hob zum Beispiel Eon gerade seine Gewinnprognose auf knapp neun Milliarden Euro an – ein Rekord für den Energieriesen. Auch auf Rekordniveau – aber im negativen Sinne – liegen die Strompreise, die der größte Teil von Deutschlands Privathaushalten in diesem Jahr bezahlen muss.

Deutsche zahlen doppelt für zu teuren Strom

Noch immer liegen sie bei vielen grundsolide wirtschaftenden kommunalen Energieversorgern bei deutlich über jenen 42 Cent pro Kilowattstunde, ab denen die staatliche Strompreisbremse greift. Die Deutschen zahlen also doppelt: hohe Rechnungen an die Versorger und Steuern für die Subvention der Strompreisbremse.

Die Preisdeckel für Strom und Gas waren auf dem Höhepunkt der Krise zusammen mit der Gasspeicherauffüllung ein echtes Meisterstück des Krisenmanagements der Ampel und haben eine Katastrophe für das Land abgewendet. Doch inzwischen braucht es neue, cleverere Instrumente, um den bei den Preisen außer Kontrolle geratenen Strommarkt wieder in richtige Bahnen zu lenken, damit Menschen und Wirtschaft entlastet werden. Die Fragen sind ähnlich komplex wie bei den Preisdeckeln: Die Ampel sollte deshalb wie schon im Winter 2022 die besten Fachleute des Landes für Vorschläge an einen Tisch bitten.

