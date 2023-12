Die Börse ist stabiler als man denkt

Trotz Kriegen, Krisen und dem Haushaltsstreit der Bundesregierung erreicht der Dax Rekordwerte. Aktien deutscher Unternehmen sind nach wie vor begehrt, Anleger können dies für sich nutzen.

Welch große Krisen haben die Wirtschaft nicht schon erschüttert: das Platzen der Internet-Blase im Jahr 2000, die Finanzkrise 2008/09, Corona, der Angriff Russlands auf die Ukraine und nun der Krieg Israels gegen die Terroristen der Hamas. Der Deutsche Aktienindex erreicht trotzdem Rekordwerte und unterstreicht, dass die Wirtschaft und die Börse stabiler sind als man im Krisenmodus denkt.

Aktuell schiebt eine Jahresendrallye den Dax an. Dazu kommen die Erwartungen, dass die Zentralbanken zeitnah die Leitzinsen senken und Aktien als Geldanlage attraktiver machen. In den Börsenkursen spiegelt sich aber auch schon die Hoffnung, dass es konjunkturell bald aufwärtsgeht. Der tiefgreifende Wandel der Wirtschaft hin zu Digitalisierung, Klimaneutralität oder E-Mobilität wird zwar Verlierer erzeugen, wie man an den Insolvenzen im Handel erkennt. Es wird aber auch zahlreiche Gewinner geben.

Wer als Anleger deshalb breit gestreut in die Papiere zahlreicher Unternehmen investiert, idealerweise global, hat wenig falsch gemacht und kann sich heute in den meisten Fällen freuen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man selbst mit den besten Fonds meist einige Monate oder Jahre braucht, um die Einbrüche von Dax & Co. auszusitzen.

