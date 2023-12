Die Gier ist das eigentliche Problem

Die Linkspartei will Vermögende stärker besteuern. Die SPD will das auch. Sie setzen auf eine Neiddebatte. Dabei gibt es den bösen Reichen ebenso wenig wie den guten Armen.

In der Debatte über die stärkere Besteuerung von Reichen zeigt sich ein Problem, das in Deutschland immer öfter hervortritt: Es gibt in der Diskussion über Streitthemen meist nur ein Schwarz oder Weiß, ein Ja oder Nein. Grautöne sind ebenso verpönt wie das Eingeständnis, noch keine Meinung zu haben oder sich erst eine bilden zu wollen. Das verzerrt die Debatte auch in diesem Fall und ist nicht zielführend.

Die Ausgangsparameter werden beim Thema Vermögenssteuer falsch gesetzt. Es gibt weder die guten Armen noch die bösen Reichen. Jedenfalls nicht in dieser Absolutheit. Und wer wie Linke und SPD ständig so tut, als ob vermögende Menschen auf Kosten der Gemeinschaft leben und sich arrogant um nichts anderes kümmern als um ihr Portemonnaie, dem sei ein Blick in die Statistik empfohlen.

Laut Statistischem Bundesamt liegt der Anteil der Millionärinnen und Millionäre, die ihre Einkünfte überwiegend aus Kapitalvermögen erzielen, in Deutschland bei deutlich unter einem Prozent. Jeder Fünfte zieht sein Geld vor allem aus Vermietung und Verpachtung – die Erzählung von den vielen reichen Häuser-Erben stimmt also nicht so ganz. Hingegen kommen die meisten Millionen, nämlich zu fast 60 Prozent, aus Gewerbebetrieben. Hinter diesen Vermögen steckt harte Arbeit, da ist Neid ebenso fehl am Platze wie der Ruf nach einer besonders hohen Besteuerung.

Gier ist auf alle Gehalts- und Einkommensstufen gleich verteilt

Wer mit dem Finger auf Milliardäre und Milliardärinnen zeigt, nimmt auch Menschen wie den Unternehmer Hasso Plattner ins Visier. Der Mann ist ungewöhnlich reich, gibt aber große Summen seines Geldes an die Bevölkerung zurück. Wer durchs wunderschöne, von Plattner finanzierte Museum Barberini in Potsdam wandelt und sich an seiner Privatsammlung mit Meisterwerken von Monet, Renoir und anderen erfreut, hat Schwierigkeiten, sich den SAP-Mitbegründer als nimmersatten Geldhai vorzustellen.

Beim Thema Abgabengerechtigkeit gibt es kein Schwarz oder Weiß, kein Ja oder Nein. Ehrlichkeit bei der privaten Steuererklärung von Arbeitnehmern ist ebenso gefragt wie der Verzicht auf halbseidene Tricksereien von Reichen, um möglichst viel Geld am Fiskus vorbeizusteuern. Die hohe Beamtin aus dem Hause von Finanzminister Lindner passt da leider prima ins Bild. Sie verdient gutes Geld, bekommt den Hals aber nicht voll, und lässt sich Steuertipps an ohnehin schon vermögende Menschen noch mal extra bezahlen.

Lesen Sie dazu auch

Das eigentliche Problem ist in Wahrheit doch die Gier. Und die ist auf alle Gehalts- und Einkommensstufen gleich hoch verteilt.