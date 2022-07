Die Immobilienpreise sinken, aber die Wohnungsnot bleibt

Plus Eine Studie mag erste Indizien liefern, dass die Preisexplosion am Immobilienmarkt ausläuft. Der Wohnraum aber bleibt weiterhin rar.

Solange es nicht zu massiven Verwerfungen kommt, kann eine sachte Korrektur der Preise dem deutschen Immobilienmarkt nicht schaden. Bereits seit längerem warnt die Bundesbank, dass die Preise in den großen Städten überhitzt sind und die Gefahr der Blasenbildung steigt. Wenn nun die Preise einer Studie des Portals Immoscout24 zufolge tatsächlich etwas sinken, nimmt dies Druck aus dem Kessel. Die Knappheit am Immobilienmarkt löst es aber nicht, die Wohnungsnot bleibt.