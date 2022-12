Die Post-Misere hat einen Namen: Tobias Meyer

Der Manager hat mit seiner Personalpolitik das Zustell-Chaos heraufbeschworen. Aber wird dafür belohnt: Bald rückt Meyer an die Konzernspitze.

Wer in diesen Tagen vergeblich auf wichtige Unterlagen, das bestellte Geschenk oder liebe Weihnachtspost wartet, sollte seinen Frust auf gar keinen Fall an der Briefträgerin auslassen. Denn Branchenexperten und Gewerkschaften sehen die aktuelle Misere bei der Post eng mit einem einzelnen Namen verknüpft: Tobias Meyer. Als Leiter des Bereichs Post und Paket Deutschland entschied er, 7000 befristete Arbeitsverhältnisse auslaufen zu lassen, rund fünf Prozent des Gesamtpersonals der Sparte. Unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs war die Zahl der Sendungen zurückgegangen.

Doch dann normalisierte sich das Aufkommen, während der Krankenstand der verbliebenen Mitarbeiter etwa durch Corona auf Rekordhöhen stieg. Personal wurde nun händeringend gesucht. Doch die Zustellerinnen und Träger, die der Manager kurz zuvor gehen ließ, hatten sich inzwischen meist anders orientiert und sind in vielen Fällen froh, dass Schluss ist mit der täglichen Plackerei: Weniger Briefe, immer mehr Pakete. Dreißig Kilo schwere Sendungen, die mehrere Stockwerke hinaufmüssen, viele Male am Tag. Immer unter Zeitdruck, in immer neuen Zustellbezirken.

Post-Chef muss Probleme lösen, die er mit verursacht hat

Dass immer mehr Zusteller, gerade in ländlicheren Bereichen, Briefe und Pakete gleichzeitig ausliefern müssen, auch das hatte Meyer entschieden. Nicht zuletzt dank solcher Maßnahmen ist der Konzern, an dem der Bund noch immer 20 Prozent hält, hochprofitabel. Kunden aber zahlen immer mehr für einen gefühlt immer schlechteren Service. Gleichzeitig ächzt die Post-Belegschaft unter wachsendem Druck. Tobias Meyer wird nun nicht etwa für die Fehler in seiner Personalpolitik zur Verantwortung gezogen. Sondern im kommenden Jahr die Nachfolge von Konzernchef Frank Appel antreten. Optimistisch gedacht, müsste er die Probleme, die er dann zu lösen hat, genau kennen. Schließlich hat er sie ja mit verursacht.

