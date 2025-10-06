Herbst der Reformen: Sozial ist, was Wachstum schafft

Niemand sollte sich an die schlechten Nachrichten gewöhnen oder sie verdrängen: Seit der Pandemie hat die Industrie bereits über eine Viertelmillion Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Fast im Wochentakt kündigen Großunternehmen Stellenstreichungen zu Zehntausenden an. Im Schatten leidet der Mittelstand als wichtigster Arbeitgeber nicht minder.

Beschäftigungsabbau ist längst nicht mehr „sozialverträglich“

Längst reicht es Unternehmen nicht mehr aus, den Bevölkerungswandel zu nutzen, um Stellen älterer Beschäftigter nicht mehr nachzubesetzen. In allen zentralen Industriebranchen gebe es inzwischen mehr Entlassungen als Neueinstellungen, schlagen Wirtschaftsforscher Alarm.

Deutschland befindet sich längst im Teufelskreis der Lohnnebenkosten

Die Krise schlägt voll auf die Sozialkassen durch: Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung fehlen nötige Einnahmen. Der Teufelskreis dreht sich bereits fatal: Immer höhere Lohnnebenkosten verteuern Arbeitsplätze und heizen den Stellenabbau an. Laut Bundesagenturchefin Andrea Nahles war es für Arbeitslose noch nie so schwer, einen neuen Job zu finden. Der SPD sollten die Worte ihrer Ex-Chefin eine Mahnung sein: Die Sozialdemokraten müssen raus aus der Bremserrolle bei Reformen in der Koalition, sonst gerät der Sozialstaat in Schieflage. Die Devise muss endlich lauten: Sozial ist, was Wachstum schafft!