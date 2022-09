Diskussion um Arbeitszeiterfassung: Ohne Vertrauen geht nichts

Plus Nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts steigt der Druck auf die Regierung, Systeme zur Arbeitszeiterfassung vorzuschreiben. Nun darf kein bürokratisches Monster entstehen.

Die Richterinnen und Richter des Europäischen Gerichtshofs und jetzt auch des Bundesarbeitsgerichts halten es mit dem Lenin zugeschriebenen Spruch: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Deswegen steigt der Druck auf die Bundesregierung, die Arbeitsschutzregelungen nachzuschärfen und konkreter vorzuschreiben, dass Unternehmen Systeme einführen müssen, mit denen die Arbeitszeit erfasst wird. Obwohl das Luxemburger Gericht schon im Mai 2019 den Anspruch klipp und klar formuliert hat, duckten sich die Regierungen unter Angela Merkel und Olaf Scholz weg und beließen es bei Absichtserklärungen, die europäische Vorgabe in nationales Recht umzusetzen. So sind gut drei Jahre ins Land gegangen, in denen sich viele Firmen schon auf die künftige Pflicht vorbereiten, es aber noch keine Regelung gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen