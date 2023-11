Eine neue Willkommenskultur muss dringend her

Wer Fachkräfte nach Deutschland locken will, muss um sie werben. Fremdenfeindlichkeit schadet dem Wirtschaftsstandort nachhaltig. Eine immer weiter nach rechts driftende politische Rhetorik auch.

Angenommen, eine IT-Spezialistin aus Mexiko hat ein Angebot aus Deutschland, wo Unternehmen Menschen mit ihren Fähigkeiten immer dringend brauchen. Die Babyboomer gehen in Rente, der Fachkräftemangel nimmt zu, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Industriestaaten. Die gut ausgebildete Frau kann sich aussuchen, wohin sie mit ihrer Familie geht. Sie beginnt zu googeln, sich genauer zu informieren und dann liest sie, wer in Teilen von Deutschland tatsächlich politische Mehrheiten erreichen könnte. Sie wird sich dann womöglich für eine Alternative entscheiden.

Deutschland muss werben, die begehrten Fachkräfte herlocken

Man kann es ja gar nicht oft genug schreiben: Deutschland hat viele Probleme, aber eines der größten ist, dass dem Arbeitsmarkt in rauen Mengen Personal fehlt. Der Bedarf wird immer größer. Davor warnen Unternehmen seit Jahren. Diese von der Wirtschaft so begehrten Menschen müssen aber umworben und hergelockt werden, weil Deutschland mit anderen Staaten um sie konkurriert.

Was dabei nachhaltig schadet: wachsende Fremdenfeindlichkeit. Was es braucht: eine Willkommenskultur, die diesen Namen verdient. Was dieser übrigens auch nicht zuträglich ist: ein politischer Diskurs, der sich von der AfD immer weiter nach rechts treiben lässt.

Lesen Sie dazu auch