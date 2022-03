Es ist klug von BMW, nicht komplett auf Elektroautos zu setzen

BMW setzt nicht nur auf Elektro-Autos. Für eine Übergangszeit ist diese Strategie sinnvoll.

Autos des BMW-Konzerns stehen für die flottere Art der Fortbewegung. Doch die Menschen hinter den Flitzern sind auffällig vorsichtige, ja bedächtige Charaktere. Abwägen geht ihnen vor Hauruck-Aktionen. Dass BMW ein Abgas-Skandal im Gegensatz zu VW, Audi und Mercedes-Benz erspart blieb, kommt nicht von ungefähr.

Es gibt eine Nachfrage nach sparsamen Verbrennern

In München versucht man Risiken mit großem Aufwand zu vermeiden. Aus der Haltung erklärt sich, warum der Konzern nicht derart radikal wie VW auf Elektroautos setzt. Zumindest für eine Übergangszeit ist das ein kluger Schachzug. Denn es ist ungewiss, ob die Menschen so schnell, wie sich das Volkswagen erträumt, trotz staatlicher Subventionen auf Elektroautos umsteigen. Für viele kommen die Fahrzeuge noch nicht infrage, weil sie weder am Arbeitsplatz noch in der Tiefgarage Lade-Möglichkeiten vorfinden. Das kalkuliert BMW-Chef Zipse in seiner Strategie ein. Käuferinnen und Käufern das zu geben, was sie wollen – und sei es Autos mit sparsamen Verbrennungsmotoren – ist aus kaufmännischer Sicht schlau.

