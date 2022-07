Es ist nicht die Zeit für Maximal-Forderungen in den Tarifgesprächen

Trotz der Zinserhöhung wird die Inflation zunächst hoch bleiben. Die Ausnahmelagelässt sich nur solidarisch bestehen, gerade in den anstehenden Lohn-Verhandlungen.

Kanzler Scholz wird unterstellt, er sei spröde und anders als Krisen-Flüsterer Habeck kein geschmeidiger Welterklärer. Dafür hat der Genosse andere Qualitäten. Wer den SPD-Mann rhetorisch abklopft, muss anerkennen, dass er nur ein Wort braucht, um Dinge auf den Punkt zu bringen. So war es 2020 der Wumms, mit dem Scholz Deutschland aus der Corona-Krise herausbringen wollte.

In Zeiten ausufernder Teuerung und angesichts der Gefahr, dass die Gewerkschaften mit hohen Lohnabschlüssen die Inflation weiter anheizen, versucht es der Kanzler mit einem anderen Bild: „Was wir jetzt brauchen, ist, dass wir uns unterhaken.“ In einer Konzertierten Aktion schart er alle um sich, die in der Lage sind, die Inflation nicht weiter anzustacheln. Die Idee ist clever: Wer Gewerkschaften und Arbeitgeber bei der Ehre packt, kann sie zum Unterhaken überreden.

Der Staat kann nicht alle Härten abfangen

Ein solches Gemeinschaftsgefühl trägt zu pragmatischen Lösungen bei. In der Chemiebranche wurde auf dem Gebiet schon im April wegweisende Vorarbeit geleistet. Dort haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss verständigt, der unserer unsicheren Zeit gerecht wird. In dem Wirtschaftszweig wurden die Löhne nicht kräftig prozentual erhöht. Man einigte sich vielmehr auf eine Brückenzahlung von einmalig 1400 Euro je Beschäftigten.

Im Oktober setzen sich die Partner zusammen und überlegen, ob sie sich angesichts von Putins Eskapaden und hoher Inflation weiter unterhaken müssen oder sich ein tarifpolitisches Fingerhakeln leisten können. Die Diagnose ist nicht schwer: Das sind keine Zeiten für Kraftspiele. Die Gewerkschaften sind, ohnehin nicht in der Lage Inflationsraten von derzeit in Deutschland über sieben Prozent auszugleichen. Zur Wahrheit gehört – und das haben Habeck und FDP-Chef Lindner den Menschen früh nahe gebracht – , dass weder die Gewerkschaften noch der Staat die Folgen der großen Krise gänzlich abfedern können.

Es drohen Wohlstandsverluste. Alle Unterstützungspakete und Lohnerhöhungen können zusammen nicht ausgleichen, was Bürgerinnen und Bürger durch die Inflation einbüßen. Real bleibt also ein Minus bei vielen Menschen übrig.

Am Ende schaden sich die Gewerkschaften sonst nur selbst

Das ist bitter, aber unausweichlich. Und weil das so ist, sollten alle zusammenstehen, um weiteren Schaden für das Land abzuwehren. Auch wenn der Staat sich nicht in die Lohnpolitik einmischen sollte, also die Tarifautonomie achten muss, darf er doch allgemein an die Vernunft appellieren.

Wenn es darauf ankommt, sind die deutschen Gewerkschaften mit der IG Metall an der Spitze staatstragend und halten Maß. Das war so während der Finanzmarktkrise in den Jahren 2008 und 2009 wie in der Corona-Zeit. Vielleicht kann die von Scholz ins Leben gerufene Konzertierte Aktion zumindest einen Geist schaffen, aus dem heraus vernünftige Tarifabschlüsse erwachsen, welche die Teuerung nicht noch höher steigen lassen, sich also die Katze nicht in den Schwanz beißt.

Ein solches Bündnis für Deutschland wäre eine Stütze in harten Zeiten. Dabei mag es den Beteiligten eine Warnung sein, dass eine 1967 vom damaligen SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller moderierte Konzertierte Aktion an zu großen Egoismen in Zeiten hoher Inflation scheiterte.

Ein ähnliches Schicksal erlitten Versuche, mit Bündnissen für Arbeit zwischen 1995 und 2003 der einst zu hohen Arbeitslosigkeit Herr zu werden. Doch die gescheiterten Experimente sollten Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber nicht abschrecken. Die Chancen auf ein Unterhaken stehen heute viel besser als damals. Denn gegen den Spaltpilz Putin hilft eines am besten: die Reihen fest schließen.