Gaspreisbremse: Subventionen sind Gift für die Sparlaune

Die Energiespar-Lust der Deutschen geht zurück. Das liegt an der Kälte, aber auch an den kräftigen staatlichen Zuschüssen.

Von Ludwig Erhard, einem der Väter der Sozialen Marktwirtschaft, stammt die Erkenntnis, dass „wie beim Fußball der Schiedsrichter nicht mitspielen darf, auch der Staat nicht mitzuspielen hat“. Doch der Staat spielt mehr denn je mit. Dazu hat ihn die Dauer-Krise verdammt. Er gibt dem Volk, was es will. Daher glauben viele, der Staat werde es richten, Eigeninitiative sei nicht mehr so gefragt.

Gaspreisbremse bremst Sparlaune: Heizungen werden wieder höher gedreht

Dieser Mentalitätswechsel ist in vollem Gange. Das zeigt sich daran, dass Bürger nicht mehr so viel Gas einsparen. Die Aussicht auf Zuschüsse und die Kälte bremsen gute Vorsätze aus. Heizungen werden wieder höher gedreht. Das ist menschlich verständlich, schließlich bezuschusst der Staat die Gas-Rechnungen kräftig.

Subventionen sind eben ein süßes Gift. Da verhallen leider oft alle Appelle an die nach wie vor unverzichtbare Solidarität. Denn unverändert gilt: Heizungen runter, Pullover an, Spardusch-Köpfe kaufen oder gleich zum Kretschmann-Waschlappen greifen. In Krisenzeiten ist das Verantwortungsbewusstsein die oberste Tugend. Der Staat darf nicht zum Retter der Nation verkommen. Sonst zahlen kommende Generationen dafür die Zeche.

