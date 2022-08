Hohe Gaspreise: Deutschland braucht einen Winter der Solidarität

Die Schere zwischen Reich und Arm darf im Zuge der Gas-Krise nicht weiter auseinandergehen. Sonst haben Populisten von rechts und links ein leichtes Spiel.

Winfried Kretschmann ist so etwas wie der weise Großvater der deutschen Politik, eine Art gefühlter Bundespräsident. Wenn der 74-Jährige etwas sagt, hallt das mehr nach, als wenn sich manch Jüngere an die Nation wenden. So macht sich der Grüne angesichts der Gas-Krise „große Sorgen“, dass die Fliehkräfte zu stark werden könnten. Der baden-württembergische Ministerpräsident fordert daher „Patriotismus“ ein. In der Heizsaison muss also eine neue Vaterlandsliebe, die ohne dumpf-nationales Geklimpere auskommt, darin bestehen, dass ein Ruck der Solidarität durch das Land geht.

Sonst könnte die „Zerreißprobe“, vor der Wirtschaftsminister Robert Habeck inständig warnt, zu heftig werden. Denn wir müssen aufpassen, dass sich die Energie-Krise nicht zur sozialen Krise auswächst. Deutschland ist zwar ein insgesamt außerordentlich wohlhabendes Land, doch 40 Prozent der Menschen sagen, sie könnten am Monatsende kein Geld sparen.

Die erschreckende Zahl stammt nicht von Gewerkschaftern, sondern von Deutsche-Bank-Lenker Christian Sewing. Die Lage ist ernst. Schließlich rechnet die Bundesnetzagentur damit, dass eine durchschnittliche Familie allein durch die Energiepreis-Explosion 2000 bis 3000 Euro im Jahr mehr aufbringen muss. Das mag für Besser- und Spitzenverdiener zu stemmen sein. Hier muss vielleicht der eine oder andere Dritt-Urlaub geopfert werden, was für gute Patrioten kein Problem sein sollte.

Viele Rentner kommen gerade so über die Runden

Doch Menschen mit niedrigen Gehältern und viele Rentnerinnen und Rentner, die gerade so über die Runden kommen, trifft der massive Teuerungsschub hart. Zwar lag die amtliche Inflationsrate im Juli bei 7,5 Prozent. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat aber ausgerechnet, dass Familien mit geringem Einkommen stärker als Menschen mit höheren Gehältern unter dem Preisschub leiden. So mussten Erstere 8,4 Prozent mehr beim Einkaufen aufbringen, während es für Singles mit üppigeren Gehältern 6,4 Prozent waren. Die Preis-Raketen Energie und Lebensmittel spielen bei Haushalten mit knappem Budget eine größere Rolle. Die Regierung muss den Menschen möglichst bald sagen, wie stark sie der Staat entlastet. Die Zeit für lange Diskussionen ist abgelaufen.

Dann sollten untere und mittlere Einkommensschichten spürbare und Ruhe stiftende Zuschüsse bekommen. Denn gute Sozialpolitik ist gute Innenpolitik: Menschen, die sich finanziell einigermaßen sicher fühlen, fallen nicht so leicht auf rechte und linke Rattenfänger rein, die schon in Corona-Zeiten erfolgreich im trüben Wasser gefischt haben. Auch Gutverdiener profitieren davon, wenn in einem Solidar-Akt nicht sie, sondern Menschen mit weniger Geld gestützt werden. Ist der soziale Friede kaputt und Menschen ziehen sich wie in Frankreich gelbe Westen an und blockieren Kreisverkehre, dämpft das die Lebensqualität der Wohlhabenden.

Lesen Sie dazu auch







Energie-Einsparen ist gelebter Patriotismus

Sollte die Politik nun nicht finanziell kleckern, sondern klotzen, besteht jedoch eine Gefahr: Der Elan, Energie einzusparen, könnte bei vielen Subventionsempfängern nachlassen. Hier träte ein ähnlich fataler Effekt wie beim Tankrabatt ein, als auf Autobahnen nach einer kurzen Phase partieller Tempo-Bescheidenheit wieder kräftiger gerast wurde. Doch jeder ist gefordert, Energie einzusparen, also etwa einen Dusch-Sparkopf zu montieren, das Eisfach regelmäßig abzutauen und energiesparende LED-Leuchten zu verwenden. Als Habeck solch sinnvolle Maßnahmen vorschlug, wurde er von der FDP verspottet. Dabei ist Energie-Einsparen gelebter Patriotismus. Dazu gehört auch, auf den Autobahnen Tempo wegzunehmen.