Gefahr der Übernahme durch Unicredit: Die Commerzbank muss unabhängig bleiben

Seit Monaten spielt sich ein Übernahmekrimi ab, der Deutschlands Bankenlandschaft stark verändern könnte. Und das nicht zum Besseren. Die italienische Unicredit greift nach der Commerzbank. Das Institut aus Mailand hat kürzlich bekanntgegeben, seinen Anteil an der zweitgrößten deutschen Privatbank von rund zehn Prozent auf 20 Prozent verdoppelt zu haben. Dazu hat es sich einen Zugriff auf weitere Aktien gesichert. Es fehlt nicht mehr viel zu 30 Prozent, dann müssten die Italiener den anderen Aktionären ein Übernahmeangebot machen. Für die italienische Bank wäre es ein Sieg, im Sinne der deutschen Wirtschaft wäre es aber nicht.

Andrea Orcel, Vorstandsvorsitzender der italienischen Großbank Unicredit, hat sein Institut zum größten Commerzbank-Aktionäre gemacht.

Es ist bereits der zweite Coup, den der genauso umtriebige wie ehrgeizige Unicredit-Chef Andrea Orcel gelandet hat. In der Finanzkrise musste der Bund der angeschlagenen Commerzbank beispringen und hält seitdem Aktien. Im Herbst 2024 stieß der damalige FDP-Finanzminister Christian Linder ein erstes Paket von 4,95 Prozent der Anteile wieder ab - recht unbedarft. Denn die Anteile kamen nicht wie erhofft in den Streubesitz zahlreicher Kleinaktionäre, stattdessen griff Orcel zu. Seitdem baut das Institut aus Mailand seine Beteiligung systematisch aus. Willkommen ist es nicht: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp versucht verzweifelt, die feindliche Übernahme abzuwehren und weiß die Gewerkschaft an ihrer Seite.

Deutschland bliebe nur die Deutsche Bank als große Privatbank

Eine Übernahme wäre keine gute Nachricht für den Standort Deutschland. Ginge die Commerzbank in fremde Hände, bliebe als große Privatbank nur noch die Deutsche Bank. Für eine exportstarke deutsche Volkswirtschaft, die früher mit Deutscher Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, der Bayerischen Vereinsbank und anderen über eine stolze Bankenlandschaft verfügte, ist dies recht dünn. Frankreich hat zwei internationale Großbanken, Crédit Agricole und BNP Parisbas. Für den Bankenplatz Frankfurt wäre das Ende einer selbständigen Commerzbank ein herber Rückschlag. Deutschlands Fülle an Genossenschaftsbanken und Sparkassen stabilisiert zwar die Bankenlandschaft, die Institute spielen aber in einer anderen Liga. Gerade für die großen Mittelständler in Deutschland ist es ein Vorteil, ein heimisches Institut als Kreditgeber zu haben.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp stemmt sich gegen die Übernahme.

Die Commerzbank stemmt sich gegen die Übernahme, indem sie Kosten spart, um attraktiv zu sein. Dies kostet bedauerlicherweise Arbeitsplätze. Die Einschnitte dürften aber ein Klacks sein, verglichen mit denen bei einer Übernahme. Die wesentlichen Entscheidungen fallen dann in Mailand. Ein mahnendes Beispiel ist die 2005 übernommene HypoVereinsbank. Hatte das Münchner Institut 2005 über 27.000 Mitarbeiter, sind es heute noch 9000, das Filialnetz ist massiv ausgedünnt. Für die Übernahme besteht zudem kein akuter Druck: Die Commerzbank steht solide da, im letzten Geschäftsjahr machte das Institut 2,7 Milliarden Euro Gewinn.

Ein Wort bei Giorgia Meloni würde nicht schaden

Ja, es wird wichtig werden, dass in der EU der Kapitalmarkt stärker zusammenwächst. Dazu gehören europäische Bank-Champions, die mit Instituten in USA mithalten können. Aber ob die feindliche Übernahme durch ein italienisches Institut auf Betreiben eines energischen und ehrgeizigen Bank-Chefs dies beste Lösung für die Commerzbank ist, darf bezweifelt werden. Nicht auf allen Übernahmen liegt ein Segen, wie das Beispiel der Deutschen Bank und der Postbank zeigt.

Die Bundesregierung tut gut daran, ihre Anteile an der Commerzbank zu behalten. Ein Wort von Bundeskanzler Friedrich Merz bei Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni würde auch nicht schaden.