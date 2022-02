Luxus allein reicht für Mercedes nicht

Für Mercedes-Chef Ola Källenius läuft es derzeit gut. Doch seine Strategie birgt auch Risiken.

Als was wurde Källenius nicht schon alles tituliert: Er sei ein „eiskalter Engel“, ja „ein Mann, der ohne viel Tamtam Mercedes umgebaut hat“. Auf alle Fälle ist der Schwede an der Mercedes-Spitze . Er hat den Konzern mit ruhiger Hand zum Erfolg geführt, während er von seinem Vor-Vor-Gänger Schrempp in Schutt und Asche versetzt wurde. Källenius bügelt auch fleißig Fehler seines Vorgängers Zetsche aus, der die Elektromobilität bremste und den Konzern in eine Diesel-Krise steuerte. Dabei wirkt der Schwede ähnlich wie BMW-Chef Zipse betont uneitel, was jahrzehntelang anders im Hause Daimler war, wie der Konzern früher hieß.

Daimler-Chef Ola Källenius. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Doch in Stuttgart ist noch jeder Boss früher oder später unter die Räder gekommen. Källenius setzt alles auf Luxus, also darauf, dass die Reichen noch reicher und immer mehr werden. In einer weltweiten Rezession könnte sich das rächen. Mercedes sollte Menschen mit mittlerem Einkommen nicht aus dem Blick verlieren und für sie bezahlbare Autos bauen. Sie sind nicht reich, aber viele.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch