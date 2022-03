Nach der Zinswende in den USA muss auch die EZB handeln

Die US-Notenbank dreht den Geldhahn zumindest etwas zu und kündigt weitere Schritte an. Das setzt auch die EZB unter Druck.

US-Notenbank-Chef Jerome Powell handelt zu spät, aber jetzt doch entschlossen: Mit der ersten, wenn auch leichten Zinserhöhung seit Dezember 2018 hat er sich endlich zur Bekämpfung der ausufernden Inflation in den USA durchgerungen. Schließlich lag die Teuerung in Amerika zuletzt bei 7,9 Prozent und damit weit über den von der Federal Reserve angestrebten Marke von 2,0 Prozent. Wenn er wirklich weiter in kleinen Schritten die Zinsen wie zuletzt um 0,25 Prozentpunkte auf dann 1,75 bis 2,0 Prozent anhebt, ist das für Börsianer ein schwer verdauliches Signal. Zinserhöhungen sind nicht nach ihrem Geschmack.

Die Zentralbank könnte also durch eine deutliche Zinserhöhung bis zum Jahresende eine spürbare Erholung der Aktienmärkte nach dem Kriegsschock verhindern. Fed-Chef Powell läuft zudem Gefahr, die US-Konjunktur abzuwürgen. Es ist eine schwierige Mission für ihn, die Fingerspitzengefühl erfordert. Doch die galoppierende Inflation auf den höchsten Wert seit 1982 lässt dem Notenbanker keine andere Wahl, als die Geldzügel immer wieder um ein Stück sachte anzuziehen.

Die europäische Geldpolitik lässt sich nicht durchhalten

Die Zinswende in den USA wirkt sich auch massiv auf den Euro-Raum aus: Einerseits könnte dadurch Geld von Europa nach Amerika abfließen, weil dort die Geldanlage zunehmend attraktiver wird. Andererseits gerät EZB-Präsidentin Christine Lagarde immer mehr unter Druck. Sie wird auf Dauer ihre Strategie nicht durchhalten können, zwar Anleihenkäufe zu verringern, es aber bei den schon lange für Sparerinnen und Sparern unerträglichen Null-, ja sogar Negativzinsen zu belassen.

Am Ende kommt auch die Europäische Zentralbank nicht umhin, die Zinsen anzuheben. Wann das passiert, ist offen. Denn Lagarde steht nicht nur durch die Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank und die auf 5,8 Prozent angeschwollene Euro-Inflation unter Druck.

EZB-Chefin Lagarde wird auch in Europa die Zinsen erhöhen müssen - die Frage ist nur, wann. Foto: dpa

Die EZB muss für stabile Preise sorgen

Chronische Schuldenmacher wie Italien erwarten von ihr eine Fortsetzung der Politik des billigen Geldes, also den Verzicht auf Zinserhöhungen. Doch die EZB darf selbst indirekt keine Staaten finanzieren, sondern muss allein für stabile Preise sorgen. Sollte die Inflation hoch bleiben – und davon ist auszugehen – kann Lagarde nicht anders, als die Zinsen wie in den USA nach oben zu schrauben. Alles andere würde der Akzeptanz des Euro einen erheblichen Schaden zufügen. Am Ende darf sich die EZB-Präsidentin nicht von Ländern wie Italien erpressen lassen. Es steht zu viel auf dem Spiel.

Lesen Sie dazu auch