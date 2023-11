Nicht an der Verkehrswende sparen!

Die Autobranche, Deutschlands wichtigster Industriezweig, muss von der Bundesregierung gepflegt werden. Dabei sollte der Staat fördern, was Umwelt und Herstellern hilft.

Wenn die Autobosse mehr Ladesäulen von der Bundesregierung fordern, haben sie recht. Trotz harter Sparzwänge sollte die Ampel die Ziele der Verkehrswende besonders im Blick behalten. Richtig ist indes auch, dass Deutschlands wichtigste Branche viel zu lange auf Verbrenner gesetzt hat, wenn man sieht, wie weit die E-Auto-Hersteller in China inzwischen voraus sind. Will heißen: So richtig es ist, die Bundesregierung in der Pflicht zu halten, so sehr kann sich jeder einzelne Vorstandsvorsitzende fragen, wie weit sein Unternehmen schon sein könnte, wenn es viel früher die Zeichen der Zeit erkannt und mit Klimaschutz Ernst gemacht hätte.

Die Bundesregierung muss die Branche steuern - im Sinne der Klimaziele

Es bleibt wichtig, dass die Transformation der Autobranche staatlich weiter unterstützt wird. Wie aber kommt der Staat an frisches Geld – für mehr Ladesäulen oder neue Boni für E-Auto-Käufer? Unter dem Spardiktat aus Karlsruhe werden ein paar unbeliebte Themen auf den Gipfeltisch gelegt werden müssen. Etwa die steuerliche Bevorzugung des Diesels überdenken oder eine Kfz-Steuerreform zulasten umweltschädlicher Antriebe. Das könnte Einnahmen bringen. Die könnten der Branche und der Umwelt helfen. Und Deutschland schneller dahin bringen, seine Klimaziele zu erreichen.

Lesen Sie dazu auch