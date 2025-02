Nicht noch mehr hin und her bei der Energiewende!

Der Strompreis in Deutschland muss sinken. Der Weg dahin führt aber nicht über eine Aufteilung des Landes in mehrere Preiszonen. Die Energiewende ist schon jetzt extrem komplex. So ein Eingriff in den Markt, mitten in der Transformation des gesamten Systems, sorgt nur für neue Unsicherheiten, Verzögerungen und steigende Kosten. Schon jetzt tut sich die Politik schwer damit, das Tempo der von ihr angestoßenen Umbrüche mitzugehen. Was aktuell am meisten fehlt, ist ein schlüssiger Plan, damit neue Solar- und Windanlagen, aber auch Energiespeicher dort gebaut werden, wo sie dem Netz am meisten helfen. Das wäre die wirksamste Kostenbremse und damit eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Bundesregierung.

Das vorschnelle Abschalten der Kernkraftwerke war ein Fehler

Ideologische Verbohrtheit hat das Land in der Energiepolitik bereits zu viel Geld gekostet. Während die CSU bei der Energiewende lange ein Erkenntnisproblem hatte und den Ausbau der Erneuerbaren und der nötigen Stromleitungen verschleppte, haben die Grünen mit dem vorschnellen Abschalten der verbliebenen Kernkraftwerke und zu wenig Vertrauen auf die Kräfte des Marktes ein Umsetzungsproblem offenbart. Nun sind viele Projekte in der Realisierung, und die weitere Planung darf nicht abreißen. Scheitern ist bei der Energiewende keine Option. Was es darum nicht braucht, sind neue Hürden aus Brüssel.