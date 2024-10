Niedrigere Zinsen sind ein Hoffnungsschimmer

Wenn EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Zentralbank-Rat am slowenischen Schloss Brdo zusammenkommt, hat sie eine durchaus delikate Entscheidung zu treffen. Die EZB muss entscheiden, ob sie die Leitzinsen abermals senkt. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Energiekrise hatten die Leitzinsen mit Blick auf das letzte Jahrzehnt einen Rekord erreicht. Der Satz, zu dem Banken ihr Geld bei der Zentralbank parken konnten, stieg auf 4 Prozent. In einem ersten Schritt im Juni 2024 und dann nochmals im September hat die EZB den Leitzins inzwischen auf 3,5 Prozent gesenkt.

Die Zeit für Zinssenkungen ist gekommen. Die EZB ist der Geldwertstabilität verpflichtet, sie bekämpft mit Zinserhöhungen die Inflation. Diese hatte in der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg garstige Höhen von rund 10 Prozent erreicht. Doch inzwischen sind die Energiepreise deutlich gesunken. Dies liegt hierzulande am beherzten Agieren der Bundesregierung, als in kurzer Zeit neue Flüssiggas-Terminals entstanden und die Gaspreis-Explosion dämpften. Zugleich deutet aber auch alles darauf hin, dass der Eingriff der EZB funktioniert hat: Höhere Zinsen machen es für Geschäftsbanken teuer, Geld von der EZB zu leihen, der Preis für Kredite steigt. Werden weniger Kredite abgeschlossen, kommt weniger Geld im Umlauf, die Preise für Verbraucher können sich stabilisieren. Noch ist umstritten, ob der Oktober schon der ideale Zeitpunkt für neue Zinssenkungen ist. Zwar ist die Inflation im Deutschland auf nur noch 1,6 Prozent gesunken und liegt damit deutlich unter dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Die Kerninflation abzüglich der stark schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise befindet sich aber noch deutlich darüber. Trotzdem müssen weitere Zinsschritte noch unten nur eine Frage der Zeit sein.

Baugeld wird günstiger, Kredite für Unternehmen ebenso

Die darbende deutsche Wirtschaft hat einen Schub bitter nötig. Sinkende Zinsen sind hier eine gute Nachricht. Um zu investieren, Innovationen zu entwickeln, Maschinen zu bauen, neue Hallen, sind Unternehmen meist auf Kredite angewiesen. Die gute wirtschaftliche Lage in den Jahren vor der Corona-Krise lag auch daran, dass Geld in der Euro-Zone billig zu bekommen war, mit allen Nebenwirkungen, die es damals gab. Es ist noch nicht allzu lange her, als Fachleute über den Fluch des billigen Geldes sprachen, die Immobilienpreise explodierten, Sparer in die Röhre guckten. Umso härter hat die massive Zinserhöhung 2022 und 2023 die Firmen getroffen. Der Sprung um 4 Prozentpunkte nach oben war ein Schock, der Wohnungsbau kollabierte, manches Unternehmen, das mit günstigem Geld überholte Geschäftsmodelle über Wasser hielt, war nicht mehr zu retten.

Eine Zinssenkung - ob sie nun am Donnerstag kommt oder später - wird der deutschen Wirtschaft deshalb helfen. Baugeld wird günstiger, Kredite für Unternehmen ebenso. Für Privatleute wird es attraktiver, Geld im Handel auszugeben, statt zu sparen, wenn die Festgeldzinsen sinken.

Die großen strukturellen Standortprobleme müssen trotzdem gelöst werden

Trotzdem werden sinkende Zinsen Deutschlands wirtschaftliche Misere nicht lösen: Denn die Zinsen geben auch in anderen Ländern nach, mit denen die deutsche Exportwirtschaft im Wettbewerb steht. In der Eurozone sowieso, aber auch in den USA. Es müssen deshalb parallel die chronischen Gesundheitsprobleme des Standorts Deutschland behandelt werden. Die Wehwehchen sind allseits bekannt und reichen von der maroden Infrastruktur über hohe Lohnnebenkosten bis zur Bürokratie. Diese mühselige Arbeit kann die EZB der Politik nicht abnehmen.